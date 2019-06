Politica e giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Non si è astenuto Riccardo Fuzio, il procuratore generale tirato in ballo nei dialoghi tra Luca Palamara, il pm di Roma indagato per corruzione, e l'oramai ex consigliere del Csm Luigi Spina. Almeno non adesso. Alla sezione del Csm, Fuzio chiede di sospendere, in via cautelare, il collega di corrente (Unità per la costituzione) dalle funzioni e dallo stipendio. Non è un atto dovuto, ma è probabile che il prossimo 2 luglio il collegio, nella nuova composizione dopo le dimissioni di Corrado Cartoni, voti a favore della richiesta....