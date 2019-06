Politica e giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Le mazzette in Regione per ottenere informazioni riservate e fare viaggiare lungo corsie preferenziali le pratiche relative alle loro società. I rapporti ai piani alti della politica, intrecciati negli anni trascorsi alla Camera come deputato di Forza Italia e curati fino a poco tempo fa, tanto da essere ingaggiato come consulente per l'Energia del Carroccio e avere contribuito a stilare il programma politico della Lega. Il ruolo di prestanome per il re dell'eolico di Alcamo, Vito Nicastri, indagato per concorso in...