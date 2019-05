Politica e giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Due ore di gelo ma senza urla e con pasticcio finale. Il leghista Armando Siri non sarà più sottosegretario da oggi e non da ieri, visto che il decreto - mandato da palazzo Chigi al Quirinale - è tornato indietro per errori formali. Ovvero conteneva una lunga serie di motivazioni, per giustificare la rimozione del senatore Siri dal governo e per evitare forse il minacciato ricorso al Tar, e non un asciutto riferimento alle norme che consentono al presidente del Consiglio e al ministro competente, la revoca dall'incarico. Di...