Politica e giustizia

LA GIORNATA ROMA Fino al possibile faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario indagato Armando Siri, la politica italiana sarà scandita dalle mosse della partita a scacchi in corso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un gioco di mosse, contromosse, bluff andati a segno o falliti.Nel mezzo, il presidente del Consiglio, che ieri dalla Cina rivendica, con una certa nettezza, la sua autonomia decisionale rispetto ai due alleati. La conclusione della vicenda, in teoria, è apertissima e Salvini, anche in queste ore, tiene...