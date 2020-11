Dopo una settimana di sospetti e di veleni, Matteo Salvini rompe il silenzio sul cambio al vertice della Liga Veneta. Dice il segretario federale della Lega: «Era stato previsto da mesi, per tutta Italia. Una decisione organizzata, pianificata, concordata. Ci sono persone che hanno e avranno altri incarichi: Lorenzo Fontana è diventato capo del dipartimento Famiglia, così come Massimiliano Fedriga è governatore del Friuli Venezia Giulia. Ma lo stesso vale per il Lazio, la Calabria, la Liguria. Le polemiche sono totalmente prive di senso».

Sarà, ma fra i leghisti veneti serpeggia il malumore. È vero che è stato uno sgambetto a Fontana, troppo zaiano?

«No, sono fantasie. Non siamo mai stati così forti e presenti in Veneto: 34 consiglieri regionali, 32 parlamentari, 136 sindaci, mille amministratori locali. E ho visto i primi numeri del tesseramento: chiuderemo i conti a dicembre, ma posso già dire che siamo sull'ordine di decine di migliaia di iscritti, mai così tanti negli anni passati».

Cosa dice però al direttorio veneto, irritato per aver appreso la notizia dalla stampa?

«Non è successo niente, tant'è vero che nessuno si è dimesso. Quando sarà, ne parleremo».

Chi sarà il nuovo segretario?

«Tutti i nomi di cui ho letto sui giornali sono di persone stimate e stimabili. Fortunatamente nella Lega in Veneto non c'è assenza di classe dirigente, anzi c'è l'imbarazzo della scelta».

Si parla del giovane Alberto Stefani: potrebbe essere lui?

«I ragazzi per me vanno da 20 a 80 anni... Non scelgo per motivi anagrafici, fortunatamente ci sono almeno 20 di persone che possono svolgere quell'incarico. In ogni caso non sarà l'uomo solo al comando, avrà una squadra intorno».

Deciderà soltanto Salvini?

«Personalmente sono abituato a coinvolgere e ascoltare tutti. Quando sarà il momento, sentirò Zaia, i commissari provinciali, i consiglieri, regionali, i parlamentari e i sindaci. Dopodiché onore e onere del segretario è prendersi la responsabilità della scelta».

Ma si terranno i congressi?

«In questo momento è in corso un'emergenza sanitaria ed economica. Prima dobbiamo pensare ad affrontare quella, soprattutto in una terra come i Veneto che soffre tanto, fra turismo e partite Iva. Poi la mia idea con l'anno nuovo è di partire con la stagione congressuale in tutta Italia. Covid permettendo, entro la primavera vorremmo rifare i congressi cittadini e riavviare la macchina. Dall'estate in avanti potremmo proseguire con i provinciali e i regionali».

Come sono i suoi rapporti con Luca Zaia? Entrambi dite sempre: «Ottimi». È davvero così?

«Non è risposta formale, è una risposta vera. Ci sentiamo un giorno sì e un giorno no, per me governatori e sindaci vengono prima di deputati e senatori. Non abbiamo bisogno di parlare ore, Luca sulla Pedemontana mi ha appena mandato un vocale di due minuti in cui mi ha illustrato tutto il quadro. Gli avevo chiesto lo stato di avanzamento dell'opera per il mio dossier sui cantieri fermi. La superstrada da 94 chilometri, e 2,2 miliardi di investimenti, è invece cantierata all'88%. Averne di Regioni così, a livello veneto non potrei chiedere di più. Per questo è un peccato che non siamo riusciti a ottenere l'autonomia, tanto che su quella è saltato il Governo. Come può testimoniare Erika Stefani, abbiamo fatto 30 riunioni senza cavare un ragno dal buco. E da un anno a questa parte, con Pd e M5s, il tema è assolutamente sepolto. Ma noi siamo pronti a ripartire, anche con l'impegno che abbiamo fatto sottoscrivere ai nostri alleati».

A proposito: perché una federazione del centrodestra?

«Perché uniti contiamo di più. Nei prossimi giorni bisognerà votare i provvedimenti su ristori, scostamento di bilancio, manovra, decreti Covid. Se ciascuno rinuncia a un pochino del suo e ci mettiamo insieme, sia dentro che fuori dal Parlamento, abbiamo più forza. Governiamo 14 Regioni su 20, possiamo far confluire energie e idee su impegni comuni. Per esempio, sullo scostamento di bilancio, se il taglio dell'Iva e il bonus a fondo perduto alle imprese diventano una battaglia di tutti, si vince più facilmente che combattendo singolarmente come Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Unione di Centro, gruppo Misto...».

Si è chiarito con Silvio Berlusconi sull'appoggio al Governo?

«L'ho sentito anche ieri e non voglio pensare che ci siano pezzi di Fi pronti a fargli da stampella. Il centrodestra è maggioranza nel Paese, non è interesse di nessuno perdere. Altro è far passare alcune nostre idee all'attuale Governo: su questo la federazione può essere utile».

Chi sarà il leader?

«Mettiamoci al tavolo e ragioniamo. La Lega è il primo partito ma c'è spazio per tutti e tutti avranno un ruolo».

Veramente l'esperienza veneta insegna che Zaia stravince e la Lega piglia quasi tutto...

«I numeri dicono che in Parlamento siamo il primo gruppo. Ma non ho smanie».

Idee sul futuro candidato sindaco di Padova?

«Vogliamo tornare a vincere. Saranno i padovani a scegliere, ma posso dire che nelle altre città la via delle candidature civiche ci sta dando grandi soddisfazioni. Anche in primavera ci saranno candidati non di partito, ma sostenuti dal partito e tuttavia esponenti del mondo delle imprese, del volontariato, dell'università. Tipo Guido Bertolaso a Roma. Fare il sindaco di questi tempi è complicato, se uno ha fatto girare un'impresa o una facoltà, parte avvantaggiato».

Angela Pederiva

