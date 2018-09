Politecnico a Milano, Sapienza a Roma: chi si laurea qui trova prima un lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CLASSIFICAROMA Per trovare lavoro? Meglio laurearsi alla Statale di Milano o alla Sapienza di Roma: i due atenei infatti garantiscono una migliore riuscita nella ricerca di lavoro. A rilevarlo è la classifica Qs World University Rankings che mette le due università italiane tra le prime 100 al mondo in grado di promuovere i propri laureati in ambito professionale grazie a un'ottima rete di rapporti con i datori di lavoro.La classifica incrocia dati comparativi su 500 università, in base alla loro capacità di avviare una carriera di...