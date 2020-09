Come già il Bellunese, nell'undicesima legislatura anche il Polesine avrà solo rappresentanti di centrodestra. Il dem Graziano Azzalin, che per dieci anni aveva portato la voce della provincia di Rovigo nell'aula del Consiglio regionale, non è stato riconfermato: con 1.860 voti, l'esponente del centrosinistra è arrivato alle spalle dell'ex deputato Diego Crivellari, che a sua volta con 2.538 consensi non è riuscito a far scattare il seggio per il Partito Democratico, sicché i due eletti appartengono entrambi alla galassia leghista. «Purtroppo non è andata come speravamo confida il 61enne e non nascondo la mia delusione. Ringrazio chi mi ha dato la propria fiducia, ma non è stato sufficiente. Dobbiamo comprendere le ragioni politiche di un Pd che in Veneto si è dissolto, inclusa la provincia di Rovigo: a livello regionale abbiamo perso oltre 60mila voti rispetto al 2015, serve un'autocritica seria da parte di tutti, che non riguardi solo la scelta del candidato. Personalmente non mi sono pentito di aver accettato questa sfida, consapevole dell'impegno e dei risultati portati a casa per il Polesine, pur da rappresentante dell'opposizione».

