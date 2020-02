LA DENUNCIA

TRIESTE «Un'oggettiva paralisi del funzionamento della giustizia» a causa della mancanza di personale «tecnicamente e professionalmente più qualificato». È il rischio ventilato dal presidente della Corte d'Appello di Trieste Oliviero Drigani in occasione della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolta ieri mattina. Per quanto riguarda i direttori negli uffici giudicanti, il tasso di mancata copertura media in Friuli Venezia Giulia è al 43,3% (13 posti vacanti su 30) e in Corte d'Appello tra un paio di mesi i posti scoperti saranno al 100% poiché andrà in pensione l'unico direttore amministrativo. Per i funzionari contabili la scopertura è al 33,3% (2 su 6), per i funzionari giudiziari al 52,3% (56 su 107), per i cancellieri esperti al 33,8% (23 su 68) e nelle Procure mancano 7 direttori su 15. Su 33 ufficiali giudiziari previsti ne mancano 15. Mancano figure apicali almeno al 50%.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato la sottoscrizione, a breve, di un protocollo con il ministero della Giustizia finalizzato a mettere a disposizione del Tribunale il personale regionale, attivare l'interscambio di esperienze e fornire supporto per il potenziamento tecnologico. «Un atto concreto ha detto per contribuire ad affrontare le difficoltà che penalizzano l'apparato organizzativo del sistema giudiziario partendo da un principio che vede nella collaborazione tra le istituzioni locali e le articolazioni dello Stato un modello necessario per superare gli ostacoli che rischiano di ripercuotersi sulla vita dei cittadini».

Sui tentativi di infiltrazioni mafiose si è soffermato il procuratore generale Dario Grohmann: «Si manifestano principalmente attraverso attività di riciclaggio di denaro di illecita provenienza: la ripresa economica e il forte rilancio turistico offrono numerose occasioni», ma il «monitoraggio svolto dalle forze dell'ordine ha impedito la diffusione del fenomeno che si manifesta solo in modo sporadico e non coordinato». «Gli imprenditori regionali hanno dimostrato finora una certa impermeabilità alle offerte criminali forse perché maggiormente consapevoli dell'abbraccio mortale che rappresenta il fare affari con i mafiosi. Le grandi realtà produttive collaborano fattivamente con le forze dell'ordine per il controllo capillare della manodopera utilizzata specie nei sub appalti».

