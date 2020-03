Poco meno di 400 abitanti, una popolazione prevalentemente giovane (in controtendenza rispetto agli altri comuni bellunesi), spazi ampi, nessun supermercato e persone che rispettano le regole. È questo forse il segreto che ha reso immune, al momento, il piccolo comune di Perarolo, in provincia di Belluno, che si incrocia sulla statale 51 per andare verso il Cadore tra Ospitale e Pieve. È uno dei 6 centri bellunesi sui 61 totali in Veneto, che è a zero casi covid-19 dall'inizio dell'emergenza, insieme anche al vicino Ospitale (273 abitanti). «Speriamo di continuare così», dice incrociando le dita, il sindaco di Perarolo, Pier Luigi Svaluto Ferro. «La nostra comunità è piccola e tutti si attengono a quelle che sono le disposizioni spiega il primo cittadino e così i contatti si azzerano. La maggior parte dei nostri abitanti è autonoma, ha uno spazio intorno a casa dove far l'orto o svagarsi. La seconda cosa che ho potuto notare è che son tutti rispettosi di quelli che sono le prescrizioni dell'autoritá, tanto che non abbiamo registrato violazioni. L'unica che c'è stata, tra l'altro nei primi giorni, riguardava un cittadino che veniva da fuori e che è stato prima avvertito e poi segnalato». Ma non è facile neanche nell'isola felice di Perarolo restare chiusi in casa, è comunque un sacrificio per tutti. «L'unico aspetto difficile prosegue Pier Luigi Svaluto Ferro è che siamo in pochi e abbiamo ampi spazi, così molti abitanti si sentono soffocati dal fatto di non poter andare nel bosco, sopratutto per gli anziani che erano abituati a camminare fuori, ad andare a far legna. Forse questa è una limitazione troppo stringente per alcuni casi e rischiamo di far peggio: pensiamo a una persona intorno ai 90 anni che ha bisogna di muoversi, di far quattro passi. Non possiamo dirgli di far ginnastica in casa: hanno bisogno di tenere le articolazioni sempre attive. Ciononostante vedo che tutti rispettano le regole e cercano di non avere contatti con l'esterno e per questo si fan portare la spesa». E il piccolo comune di Perarolo non ha nemmeno un supermercato. «Abbiamo comunque chi fornisce i generi alimentari di prima necessità, nella ex stazione Dolomiti dove si trovano latte, formaggio e pane e tengono aperto per erogare questo tipo di servizio la mattina. Ma si può far richiesta al Comune, che si è attivato sia per la spesa che per i farmaci a domicilio».

Olivia Bonetti

