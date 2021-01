IL CASO

ROMA La formula è collaudata anche in altri Paesi. In India, il colosso Serum produce il vaccino per AstraZeneca; in Thailandia lo stesso farmaco uscirà dagli stabilimenti dell'industria farmaceutica Siam Bioscience. Alla luce della doppia frenata di Pfizer e di AstraZeneca, che nei rispettivi stabilimenti (entrambi in Belgio) hanno avuto problemi e di conseguenza hanno tagliato le forniture all'Italia, si potrebbe utilizzare lo stesso modello anche nel nostro Paese. Pfizer ha provato a rassicurare e a SkyTg24 ha fatto sapere: «La prossima settimana le consegne dei vaccini torneranno a regime». Ma i problemi restano e per questo c'è la spinta verso l'ampliamento dei centri produttivi, grazie ad accordi tra diverse aziende. Lo sostengono anche all'interno del Ministero della Salute, in particolare il viceministro Pierpaolo Sileri, che ospite di Domenica In spiega: «Sui vaccini, per ovviare ai problemi sulla linea produttiva, servirebbe un accordo quadro a livello europeo che consenta di operare per conto terzi, realizzando una sinergia tra le compagnie oggi operative e altre realtà attualmente non impegnate nella produzione dei vaccini. Questo potrebbe aumentare in maniera incisiva la velocità di produzione». La multinazionale francese, Sanofi, anche su pressione del governo transalpino, potrebbe produrre vaccini per conto di BioNTech (la società tedesca alleata di Pfizer) e Janssen (gruppo Johnson&Johnson). La tedesca Bayer ha siglato un accordo con Curevac, azienda di biofarmaceutica con sede a Tubinga, che sta sperimentando un vaccino con tecnologia dell'mRna messaggero (simile dunque a quella di Pfizer-BioNTech e di Moderna). Il modello della collaborazione tra industrie farmaceutiche potrebbe essere esportato anche in Italia, ma resta uno scoglio: il tempo. Mentre la pandemia ormai è fuori controllo anche in Portogallo e Spagna, l'attesa per adattare il complesso processo produttivo in altri stabilimenti potrebbe essere troppo lunga.

BRACCIO DI FERRO

Oggi la Commissione europea incontrerà i vertici di AstraZeneca per chiedere conto del taglio del 60 per cento delle forniture già annunciato. Si spera anche che Ema anticipi il giudizio su questo vaccino, previsto per venerdì. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha ribadito l'intenzione di fare causa a Pfizer e ad AstraZeneca. Sulla stessa linea Charles Michel, presidente del Consiglio europeo: «La Ue intende fare rispettare i contratti firmati, se necessario anche ricorrendo a mezzi legali. Possiamo utilizzare a questo scopo tutti i mezzi giuridici a nostra disposizione». Anche Giorgio Palù, presidente dell'Aifa (agenzia del farmaco italiana), ricorda le conseguenze dei ritardi nelle forniture dei vaccini che stanno rallentando la campagna di immunizzazione in tutto il Paese: «L'Ema dovrebbe dare il parere sui vaccini prodotti da AstraZeneca entro il 29 gennaio, si pensa anche entro il 27; non credo che questo abbia influito sulla produzione perché era già attivata. Siamo nella fase di probabile maggiore espansione del virus, in inverno, e bisognava proteggere 4,4 milioni over80. Se si ritardano le vaccinazioni questa popolazione è a maggior rischio». Secondo Sileri le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da AstraZeneca «faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione. Le prossime dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione». I numeri sono poco confortanti: sommando Pfizer e Moderna, a fine gennaio saranno state consegnate meno di 2 milioni di dosi; a febbraio, contando AstraZeneca (se venerdì ci sarà l'autorizzazione di Ema) se ne aggiungeranno 6,3 milioni; a marzo 6,4. Anche stando ai numeri ufficiali, alla fine del primo trimestre avremo protetto solo 7,5 milioni di italiani. Il vero buco nero c'è nel trimestre successivo: dovrebbero arrivare altre 32 milioni di dosi, ma 17 milioni sono di Pfizer e Moderna, il resto è di Johnson&Johnson, un vaccino per il quale non sappiamo quando (e se) arriverà il sì di Ema. E alla casella AstraZeneca, nelle slide che circolano all'ufficio del commissario e inviate anche alle regioni, c'è scritto n.d.: non sono disponibili dati certi. Sia dal Veneto (Luca Zaia) sia dal Lazio (Alessio D'Amato) propongono di valutare l'acquisto di altri vaccini di produzione russa e cinese, a condizione, ovviamente, che vi sia l'ok di Ema. Anche Sileri ha aperto a questa ipotesi.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA