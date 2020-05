Pochi giorni fa la proposta del Rimbalza Italia, decalogo per far ripartire il Paese. Oggi quel rimbalzo diventa occasione per andare a canestro (metafora cestistica non casuale): Venezia non sarà più quella di prima, può essere migliore e diventare un modello per l'Italia se saprà cogliere la lezione del coronavirus.

Sindaco Luigi Brugnaro, la pandemia ha lasciato Venezia come una scatola vuota. La città basata sulla monocultura turistica è stata spazzata via, trascinandosi dietro certe immagini che avevano fatto il giro del mondo, ma anche con costi economici sociali altissimi. Ora si tratta di progettare la ripartenza, come torniamo a riempire questa scatola vuota?

«Già il fatto che ci si chieda come tornare a riempirla, significa che non tutto quello che c'era prima va buttato a mare. Mi spiego: è evidente che il turismo rappresenta una voce importante per questa città, gli stranieri torneranno prima o poi. Ed è urgente ripartire per dare ossigeno a quegli imprenditori e quei lavoratori che hanno pagato o pagheranno un prezzo altissimo. Ma è anche vero che questa è l'occasione per rivedere il modello, per capire le cause che avevano portato a quel modello, per fare una analisi collettiva dei processi che hanno portato a quella degenerazione».

Insomma Venezia non sarà più quella di prima?

«Abbiamo l'occasione per ripensare e ripensarci, chi vuole partecipare si faccia avanti. È chiaro che sul turismo si ripartirà dalla prenotazione, da una gestione più attenta, dal coinvolgimento prima di tutto dell'area metropolitana vasta di Venezia. Nella fase senza stranieri, Venezia può ripartire grazie ai veneti, ai padovani, ai trevisani, ai veronesi, a chi vive a Udine o Pordenone...».

La domanda era con cosa riempiamo questa scatola vuota...

«Ecco, appunto. Prima di tutto con i veneziani, quelli che ci sono e i nuovi. E lo dico con convinzione e senza retorica. Con lo Iuav e i proprietari immobiliari abbiamo siglato un accordo per dare agli studenti le case lasciate liberi dai turisti. Questo è un modello esportabile e replicabile. Penso anche a interventi di efficientamento edilizio, la possibilità di ammodernare gli immobili veneziani nel rispetto del loro pregio storico artistico. O alla possibilità per i proprietari di tornare in possesso dei loro immobili se gli inquilini non pagano gli affitti. Con patti sociali, prima di tutto, dobbiamo risolvere la questione degli sfratti e fare in modo che i proprietari tornino a mettere sul mercato residenziale i loro immobili, rendendo più sicuro affittare ai residenti, ai nuovi abitanti e non ai turisti. Magari perderanno qualche soldo nel canone, ma avranno la certezza di affitti stabili, senza avere il via vai di gente che non conoscono, senza problemi».

Lei ha sempre battuto anche sul tasto del lavoro: non c'è ripopolamento se non c'è lavoro, ha sempre detto.

«Appunto, l'altra grande questione. Questa pandemia paradossalmente ci ha fatto scoprire il valore dei negozi di vicinato, che abbiamo visto essere competitivi con la grande distribuzione. Ci sta facendo scoprire la dedizione al lavoro di tanti piccoli imprenditori, ristoratori o artigiani con le consegne a domicilio. L'e-commerce ha avuto una esplosione pazzesca. Venezia ora è una delle città tecnologicamente più avanti con la fibra ottica. Io immagino, vorrei vedere nascere tante piccole imprese sul modello dei mercanti veneziani di un tempo, commercianti nuovi o che si riconvertono grazie al mercato dei prodotti veneziani, come il vetro di Murano originale da difendere con il marchio. Siamo in un tunnel buio che andrà avanti ancora, ma intanto dobbiamo iniziare a cambiare noi».

Come?

«Ritroviamo la forza di lavorare insieme, di mettere da parte l'astio a ogni costo, guardiamo al fare e non al distruggere, al merito. Pochi giorni fa mi hanno fermato due ragazze di Sant'Erasmo che mi hanno sottoposto un loro progetto interessante in isola. Ho detto loro di andare avanti, ma stando attente che il sogno non basta, bisogna avere un bilancio da rispettare e un rischio calcolato. Questo loro mettersi in gioco mi ha dato ulteriore speranza. Però dico: basta rancori, basta diffidenze...».

Pare un messaggio ai suo avversari politici.

«Ma qui pare sempre di essere in campagna elettorale. Chi è all'opposizione a Venezia è al governo a Roma, con incarichi di prestigio, e fa appello all'unità: bene, mettiamola in pratica, anche qui. Lavoriamo tutti per Venezia, diventiamo noi un modello per il Paese».

Come fu per l'acqua alta del 1966, questa può essere l'occasione per scrivere questa attesa Legge speciale?

«Certo, ma anche qui: vogliamo metterci tutti insieme avendo come unico obiettivo il bene di Venezia e non le prossime elezioni? Una Legge speciale gioverà anche ai futuri sindaci. Ci sono 150 milioni che attendono di essere sbloccati per Venezia. Ora il governo annuncia una misura senza precedenti di miliardi. Vogliamo sapere: c'è posto, in questa maxi manovra, per quei soldi fondamentali per Venezia? Interessa il futuro di questa città? E poi, oltre ai soldi, ci sarà da scriverla questa Legge, ma senza che uno presenti una proposta e un altro un'altra solo perché di colore politico diverso. A forza di beghe di questo tipo, perdiamo il treno. Scriviamola noi, tutti insieme, questa legge»

Come intende avviare percorso? Ci ha pensato?

«Certo, mi sto già muovendo, ci stiamo muovendo. Vogliamo arrivare al risultato. In questi giorni ho incontrato le categorie, sono al loro fianco per una riapertura che tenga conto delle tutele sanitarie, ma anche del lavoro che deve ripartire. Dico a tutti di partecipare a una Legge speciale che ci dia ad esempio gli strumenti per gestire le laguna, per partecipare alla gestione del Mose, per governare i flussi turistici. Sblocchiamo la Zes, la Zona economica speciale per Venezia, favoriamo le nuove tecnologie, le eccellenze delle nostre università e delle imprese, quella riconversione economica del commercio di cui parlavo prima. Da sempre ho in testa il modello Boston, dove queste eccellenze hanno cambiato volto alla città, attirando i giovani. Venezia è la città italiana che in termini economici e sociali paga il prezzo più alto di questa pandemia. Ma ha le carte in regola per superare il vecchio modello e diventare un esempio per il Paese».

Davide Scalzotto

