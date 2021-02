Poche parole. Quattro scarne righe del discorso di Mario Draghi che, però, potrebbero rappresentare un cambio di rotta decisivo riguardo al ruolo dello Stato nell'economia. Il precedente governo, quello guidato da Giuseppe Conte, aveva fatto dell'interventismo la sua regola. L'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, aveva spiegato che «la presenza dello Stato in economia non deve essere un tabù». Da Alitalia a Ilva, dalla rete unica di Tim ad Autostrade, ci si era mossi di conseguenza. «Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi», ha detto invece ieri Draghi, «dovranno essere valutati con attenzione. Compito dello Stato», ha detto l'ex governatore della Bce, «è utilizzare le leve della spesa per ricerca e sviluppo, dell'istruzione e della formazione, della regolamentazione, dell'incentivazione e della tassazione».

IL PASSAGGIO

Cosa questo in concreto voglia dire lo si vedrà nelle prossime settimane, quando Draghi e il neo ministro dell'Economia Daniele Franco, dovranno affrontare tutti questi dossier lasciati in eredità dal precedente governo. Così come andrà deciso e declinato l'utilizzo, o il non utilizzo, dei 44 miliardi di euro di Patrimonio destinato, il maxi fondo voluto sempre da precedente governo e affidato alla Cassa depositi e prestiti, per permettere l'ingresso pubblico nel capitale delle imprese e aiutarle nei loro programmi di rilancio e di sviluppo. Non è detto che lo strumento non sia in linea con il pensiero di Draghi, confermato nel discorso di ieri in Senato. Ossia che «sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune», ha detto, «dovranno cambiare, anche radicalmente». Chi aiutare e chi no, insomma, sarà il «difficile» compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi. O forse anche nelle prossime settimane, quando il governo dovrà varare il suo primo decreto sui «ristori» alle attività chiuse per la pandemia. Ci sono 32 miliardi in tutto da spendere. Gli indennizzi potranno insomma già iniziare a diventare selettivi. L'altra (almeno per questi tempi) piccola rivoluzione, Draghi l'ha annunciata chiedendo all'Antitrust di predisporre la legge annuale della concorrenza, ossia quali sono le misure da prendere per aumentare la concorrenza nei vari settori dell'economia. Una mossa non scontata non solo perché la politica italiana è sempre stata allergica alle liberalizzazioni (la legge sulla concorrenza fino ad oggi è stata una lettera morta), ma anche perché con il «Temporary framework» di fatto la stessa Unione europea ha messo nel congelatore tutte le sanzioni sugli aiuti di Stato.

I PROVVEDIMENTI

Se per le imprese gli interventi saranno selettivi, i lavoratori invece andranno protetti «tutti». Come già annunciato dal ministro del lavoro Andrea Orlando, ci sarà una riforma degli ammortizzatori sociali che coprirà anche chi oggi è fuori, come gli autonomi e i lavoratori a tempo determinato («non sono protetti a sufficienza»). Le politiche attive del lavoro diventeranno centrali per rafforzare l'occupazione, soprattutto quella giovanile e delle donne.

Sarà riformato e rafforzato l'assegno di ricollocazione, così come andranno anticipati i progetti (per altro presenti nel Recovery Plan) per rendere efficienti ed efficaci i Centri per l'impiego. Il programma, insomma, è ampio. Il tempo poco. Per questo i primi provvedimenti arriveranno già nei prossimi giorni.

