ROMA «L'ultimo dato parla di 580 morti in 24 ore. Provate a immaginare cosa succederà, di questo passo a gennaio-febbraio, quando arriveranno le prime dosi del vaccino. Quali aspettative ci saranno? Per organizzare la distribuzione servirà l'Esercito, ci sarà un problema di sicurezza, perché ci sarà la corsa a proteggersi con il vaccino». A parlare è una fonte vicina al Governo, guarda a ciò che potrà succedere quando, nei primi mesi del 2021, saranno disponibili le prime dosi del vaccino anti Covid-19.

I sondaggi raccontano la diffidenza degli italiani rispetto a questo strumento di difesa, ma una cosa è essere titubanti a vaccinarsi contro l'influenza, un'altra avere la possibilità di immunizzarsi contro una malattia che ogni giorno uccide 500-600 persone e ne manda in terapia intensiva 200-300 (potrebbe essere questo lo scenario a gennaio). Serve un piano articolato, e serve subito perché il 2020 sta finendo, che arruoli il personale, decida quali strutture si utilizzano, quali edifici, quali celle frigorifere, quante persone si vaccineranno ogni giorno, chi per primo e chi per secondo.

Qualcuno potrebbe obiettare: ma che senso ha preparare la macchina organizzativa, visto che ancora, al di là degli annunci, non esiste un vaccino validato? Ha senso, perché la produzione è cominciata e nazioni come Regno Unito e Germania si stanno già organizzando. «Bisogna partire al più presto con un piano - si limita a dire Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico - perché vaccinare milioni di persone in pochi mesi è una operazione che non è mai avvenuta».

Per capire: per il vaccino anti influenzale la macchina organizzativa è già in crisi e si parla solo di 16 milioni di dosi. Ma contro Sars-CoV-2 i vaccini da somministrare saranno il triplo. Con difficoltà logistiche inedite, perché uno dei vaccini di cui si sta parlando - quello di Pfizer-Biontech - deve essere costantemente conservato a una temperatura inferiore a meno 70 gradi. Spiega la Bbc a proposito del Regno Unito: «Il segretario alla Salute Matt Hancock ha parlato della mastodontica operazione logistica del trasporto del vaccino Pfizer/BioNTech dal suo punto di fabbricazione al braccio del paziente. Non può essere rimosso da una temperatura di -70C (-94F) più di quattro volte. E quella temperatura è circa quattro volte più fredda del congelatore medio».

Sarà distribuito, via terra e via aereo, dai centri di logistici in Germania, Belgio e Usa. E addirittura, secondo il Wall Street Journal, è stata ideata una speciale scatola con del ghiaccio secco e il Gps. Una volta scongelato il vaccino non può attendere più di cinque dosi.

Discorso differente per l'altro vaccino molto promettente, per il quale la fase 3 terminerà tra due-tre settimane e l'autorizzazione potrebbe arrivare a gennaio: è quello che mette insieme Oxford, Irbm e la multinazionale di AstraZeneca, il discorso è differente, perché è più tradizionale e può essere conservato in un normale frigorifero, dunque con minori problemi logistici. Bene, ma allora quale vaccino sarà somministrato agli italiani? Ad oggi, bisognerebbe rispondere: non lo sappiamo. Nessuno dei 9 vaccini in fase 3 (tra questi appunto Pfizer e AstraZeneca) è stato validato dalle autorità regolatorie. Nella pratica, però, non è un mistero che sono diversi quelli vicino al traguardo ed è probabile che l'Italia ricorra a entrambi i due più promettenti, Pfizer e AstraZeneca.

Se per il secondo c'è già un accordo, siglato per tempo che assegna all'Italia 70 milioni di dosi, per quello di Pfizer oggi l'Unione europea firmerà un contratto per un primo lotto di 200 milioni (ma alla fine saranno 300), di questi 27 milioni sono destinati all'Italia. Avere più frecce nell'arco appare come la soluzione migliore; dal punto di vista organizzativo si potrebbe puntare su quello di AstraZeneca in aree in cui non è possibile garantire strutture di conservazione sofisticate come quelle necessarie per il vaccino Pfizer, che potrebbe essere riservato ai grandi centri.

Chiarito che sarà una operazione senza precedenti nella storia, a che punto è il piano italiano? Al «gruppo di lavoro che si è insediato il 4 novembre» composto da 15 esperti, spiegano al Ministero della Salute, «al suo interno ci sono rappresentanti del ministero della Salute, dell'Iss e altri esperti esterni che si dovranno occupare di tutto il piano, dal trasporto alla conservazione, fino all'arrivo ai medici che lo somministreranno ai cittadini. Il piano vedrà anche il coinvolgimento delle Regioni». Tutti i verbi sono al futuro, ma tra meno di due mesi inizia già il 2021.

