VENEZIA Il rinnovo al vertice della sanità veneta segnerà il cambio della guardia anche sul fronte Covid. Oltre al dirigente regionale Domenico Mantoan, stanno per andare in pensione pure molti degli attuali direttori generali delle aziende, finora protagonisti nella gestione dell'emergenza: Adriano Rasi Caldogno (Ulss 1 Dolomiti), Antonio Compostella (5 Polesana), Domenico Scibetta (6 Euganea), Bortolo Simoni (7 Pedemontana), Giorgio Roberti (Iov), Luciano Flor (Padova) e Francesco Cobello (Verona). In vista della scadenza dei contratti di tutti i dg, il prossimo 31 dicembre, il governatore Luca Zaia ha scelto di posticipare al 15 settembre il termine per la presentazione delle candidature, inizialmente fissato al 31 luglio. Palazzo Balbi spiega che ciò è stato deciso «in considerazione della rilevanza e del prestigio della posizione», nonché «al fine di consentire alla prossima Giunta regionale, dopo che un'apposita commissione avrà vagliato le singole posizioni, una più ampia possibilità di scelta tra le candidature provenienti da tutta Italia». Per la prima volta, in virtù della nuova legge nazionale, potranno infatti presentare domanda coloro che sono già inseriti in una lista approvata dal ministero della Salute. Evidentemente finora non sono state avanzate molte candidature e così Zaia intende ampliare la rosa: i futuri dg dovranno gestire anche il futuro del Covid. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

