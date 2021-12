LE SCADENZE

ROMA Missione compiuta. Il presidente del Consiglio rivendica il conseguimento dei 51 obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza con scadenza 31 dicembre. Un passaggio decisivo perché dal rispetto degli impegni dipende il pagamento da parte della Ue della prima rata da 24,1 miliardi, dopo il pre-finanziamento erogato ad agosto. Il commissario agli Affari economici Gentiloni ha detto ieri che la procedura è in dirittura d'arrivo. Saranno dunque i funzionari della commissione a giudicare la situazione dei vari target; dal lato italiano manca ancora una certificazione ufficiale, dopo il documento del sottosegretario alla presidenza Garofoli che a inizio novembre aveva dato per raggiunti 29 obiettivi. Ne restavano quindi 22 (o meglio 23 perché in realtà uno dei conseguiti era stato sdoppiato). Certamente negli ultimi mesi è stato fatto un grande lavoro dalle amministrazioni interessate, ma in assenza dell'annunciata relazione al Parlamento non è possibile verificare nel dettaglio tutti i passaggi richiesti. Si tratta in molti casi di provvedimenti legislativi o amministrativi da adottare, ma non sempre è chiarissimo quando - sul piano formale - gli obiettivi possano dirsi raggiunti.

I PASSAGGI

Un esempio illuminante è quello delle due riforme del processo civile e penale, passaggi fondamentali anche per il futuro economico del nostro Paese: le relative leggi sono state approvate, ma la descrizione degli obiettivi (le sigle sono rispettivamente M1C1-29 e M1C1-30) fa riferimento anche ai decreti attuativi e agli aspetti che dovranno contenere. Ragionevolmente, per questi decreti serviranno però alcuni mesi: il ministero considera comunque i traguardi raggiunti. Ci sono poi altri provvedimenti di tipo amministrativo dei quali non si ha conferma. È il caso ad esempio delle norme per gli interventi contro il rischio di alluvione ed idrogeologici (M2C4-12) parte di un target assegnato al Dipartimento della Protezione civile: ma la stesura competerebbe al ministero della Transizione ecologica. Dicastero che deve perfezionare anche le regole sulla protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane (M2C4-18). In bilico tra 2 ministeri, Pubblica amministrazione ed Economia, è anche il traguardo M1C1-68, che riguarda il sistema di archiviazione per audit e controlli, cioè proprio la piattaforma di verifica di traguardi e obiettivi: è previsto che debba essere operativa entro fine anno. Invece per le ulteriori misure di contrasto all'evasione fiscale (M1C1-101), basterebbe la pubblicazione di una relazione che elenca le azioni in programma: ma per ora non risulta disponibile. Con tutta probabilità questi adempimenti di dettaglio saranno completati negli ultimi giorni dell'anno. L'Italia comunque dovrebbe essere nel gruppo di testa dei Paesi che riceveranno la prossima tranche. «Le discussioni sono a buon punto» tra Commissione europea e governo Draghi e «prima di Natale» dovrebbe arrivare la firma dell'accordo operativo per sbloccare la richiesta formale della nuova rata del Pnrr, pari a 24 miliardi di euro, come indicato appunto da Paolo Gentiloni.

Nelle scorse ore è stata la Spagna l'apripista fra gli Stati membri a ottenere il primo effettivo pagamento del Recovery, dopo la quota di anticipo erogata ad agosto. Intanto ieri la Commissione ha presentato le sue proposte per aumentare le risorse proprie (cioè i mezzi di finanziamento dell'Ue) e garantire così all'Unione le nuove entrate necessarie a rimborsare gli eurobond legati proprio al Recovery (806 miliardi fino al 2026): riguardano una quota proveniente dall'imposta minima sulle multinazionali al 15% in linea con l'accordo in sede Ocse (ieri Gentiloni ha presentato la proposta di direttiva in materia predisposta dalla Commissione), l'introduzione di una carbon tax alla frontiera, cioè un prelievo sulla Co2 delle importazioni, e l'estensione ai consumi privati del sistema dello scambio delle quote di emissioni inquinanti. Una volta a regime, calcola Bruxelles, queste nuove risorse proprie faranno affluire nelle casse comunitarie 17 miliardi di euro l'anno.

Luca Cifoni

Gabriele Rosana

© RIPRODUZIONE RISERVATA



