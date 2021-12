Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONVEGNOTREVISO In ballo ci sono 60 miliardi di euro: questo il ricchissimo tesoretto che il Pnrr mette direttamente a disposizione dei comuni italiani. Senza contare le risorse che invece passeranno dalle Regioni, che portano il totale a 190 miliardi. «Quanto di tutto questo arriverà in Veneto? Per quanto riguarda i comuni, dipende dalla capacità che avremo di fare squadra e presentare progetti di qualità». Mario Conte, presidente...