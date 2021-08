Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TAPPEROMA Pnrr Academy per insegnare ai tecnici le nuove regole sugli appalti sostenibili, portale unico per il reclutamento di professionisti ed esperti. I ministeri vogliono farsi trovare pronti quando arriverà, forse già verso la fine di questa settimana, l'anticipo da 25 miliardi dei fondi europei. E per completare la struttura di governance il premier Mario Draghi in settimana dovrebbe istituire anche la segreteria tecnica, che...