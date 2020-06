IL PROCEDIMENTO

ROMA Da domani parte la fase2 anche per i prestiti garantiti, con nuovi moduli e oltre 400.000 richieste da riprocessare per le banche, almeno potenzialmente. Mentre il ministro Gualtieri valuta lo slittamento delle moratorie sui prestiti oltre settembre, dopo 12 giorni dall'entrata in vigore delle novità sui prestiti garantiti previste dalla conversione in legge del Decreto Liquidità è arrivato anche l'ok Ue. Un passaggio necessario per permettere l'accesso a prestiti garantiti fino a 30.000 (rispetto ai precedenti 25.000), l'estensione dei tempi di rimborso da 6 a 10 anni, l'autocertificazione, che dovrebbe accelerare le pratiche, e l'intervento di Confidi

I nuovi moduli sono disponibili sul sito del Fondo centrale di garanzia. Al 16 giugno sono arrivate al Fondo 642.641 richieste, di cui 580.648 riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro (circa 11,7 miliardi), mentre al 5 maggio erano arrivate alle banche quasi 849.000 domande complessive per accesso al Fondo per oltre 54 miliardi (per due terzi erogati). L'Abi spiega che per i finanziamenti già ammessi, ma non ancora erogati dalla banca, basta inviare al Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa. Discorso diverso se il finanziamento è già stato erogato dalla banca. E sono due i casi. Se l'adeguamento alle nuove condizioni, spiega l'Abi, è «effettuato tramite l'erogazione di un nuovo finanziamento con estinzione del precedente minor finanziamento garantito oppure attraverso la sottoscrizione di un addendum al contratto, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Fondo una richiesta di conferma della garanzia, senza necessità di chiedere una nuova garanzia». La procedura si complica se si chiede un importo più alto. Se l'adeguamento avviene con erogazione di un importo aggiuntivo, un finanziamento distinto dal precedente e un piano d'ammortamento separato, deve essere inviata al Fondo una nuova richiesta. Se si considerano le oltre 640.000 richieste già arrivate al Fondo e che 3 su 4 sono esattamente per 25.000 euro, potrebbero essere fino a 480.000 le pratiche da riaprire.

Roberta Amoruso

