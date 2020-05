IL RETROSCENA

ROMA Slitta di ora in ora, di giorno in giorno, la presentazione del decreto da 55 miliardi e slitta il governo che barcolla in silenzio sotto i colpi di Confindustria, con tre ministri 5S (Azzolina, Spadafora e Bonafede) che iniziano a subire le conseguenze dello spappolamento del M5S.

E così il varo del decreto aprile, diventato decreto-maggio, e che diventerà definitivo forse a giugno, si trasforma in una via crucis di incontri bilaterali, a tre e solo nella tarda sera con tutti i capi delegazione della maggioranza. La coesione della maggioranza è una chimera che Giuseppe Conte insegue anche per spenderla sui tavoli europei dove in settimana si aprirà di nuovo la trattativa sul Mes e il Recovery Found. 55 miliardi di euro sono tanti, ma pochi se la corposa manovra di bilancio si trasforma in una sommatoria di richieste, priva di strategia se non quella di un'assistenzialismo destinato ad interrompersi presto. Dopo i 25 miliardi del Cura Italia i 55 del prossimo decreto, che hanno fatto schizzare al 170% il rapporto deficit/Pil, sarà complicato ricorrere a nuovo deficit. Eppure le previsioni per il prossimo autunno sono nerissime e le preoccupazioni del Quirinale forti. I renziani, con Luigi Marattin e Teresa Bellanova ieri sera al vertice con il ministro Gualtieri e il premier Conte, hanno fiutato l'aria e si preparano alla battaglia in Parlamento per smontare le misure più assistenziali, come il reddito di emergenza, e spingere per l'apertura dei cantieri bloccati da mesi e non per colpa del Covid. Il Pd, rappresentato da Franceschini, dà segni di insofferenza per le difficoltà che incontra nel rapporto con i 5S devastati da una lotta interna che ha messo nel tritacarne anche il capo delegazione grillino Alfonso Bonafede.

Nel governo lo bollano come un «semplice problema di comunicazione». Ma sul ritorno dello Stato imprenditore che sta per essere disegnato dalla maxi manovra da 55 miliardi di euro, la tensione resta alta. All'interno del governo, a osteggiare la ricapitalizzazione delle pmi attraverso un fondo gestito dal ministero dello Sviluppo economico tramite Invitalia, è solo Italia Viva. I renziani la considerano una misura «statalista». E soprattutto ritengono che dopo uno tsunami come quello che ha colpito il sistema imprenditoriale, è difficile che in molti abbiano le risorse necessarie per le ricapitalizzazioni. Ma il vero fronte con il governo l'ha aperto Confindustria, che guarda con sospetto anche l'intervento nel capitale delle imprese. Così la misura per le Pmi potrebbe saltare, sostituita da altri interventi. Il neo presidente Carlo Bonomi ha già detto chiaramente quello che pensa. Ha bocciato su tutta la linea la strategia degli interventi a pioggia e dell'intervento dello Stato nelle aziende. Il fronte va raffreddato. Per questo Gualtieri ha deciso che incontrerà le parti sociali per illustrare le misure prima di farle approvare al consiglio dei ministri. L'obiettivo resta quello di varare il decreto a «metà settimana». Domani o al più tardi giovedì. Andare oltre sarebbe un problema. Siamo ormai nella prima settimana di maggio e il decreto anti-crisi è ancora definito col nome di «aprile». Ieri Gualtieri ha giustificato lo slittamento con la necessità di attendere il nuovo regolamento dell'Antitrust europeo sul cosiddetto «temporary framework», il quadro di regole dentro le quali gli Stati possono muoversi nel dare sostegno alle imprese. È probabile che dal documento europeo arrivi una sponda alle misure che il governo sta preparando. L'attesa maggiore è per la durata massima dei prestiti garantiti dallo Stato. Al momento il periodo massimo di rimborso concesso alle imprese non può andare oltre i sei anni. Possibile che oggi, la Commissione europea dia il via libera ad un allungamento dei tempi fino a 10 anni. Per Gualtieri l'imperativo è accelerare l'erogazione dei finanziamenti. Anche per questo ieri ha avuto un giro di contatti con i principali banchieri. Sempre sul fronte del decreto, meno problemi ci sarebbero per i contributi a fondo perduto alle imprese più piccole, quelle con fatturato fino a 5 milioni di euro. Per queste ci sarà molto probabilmente una duplice misura. Un ristoro della perdita di ricavi subita durante il blocco della produzione (con un tetto che si sta definendo, ma che potrebbe essere a 100 mila euro), o per quelle che hanno fatturati molto bassi, un contributo a fondo perduto tra e 7 mila euro.

Andrea Bassi

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA