Pizzo, 25 episodi contestati a 2 carabinieri

L'INDAGINECASTELFRANCO (TREVISO) «Se domani vuoi ancora tenere aperto devi pagare». Per alcuni di loro non c'era nulla di strano in questa minaccia. Pagare le forze dell'ordine per chiudere un occhio su eventuali anomalie ed evitare così sanzioni più pesanti se non addirittura la chiusura? Una prassi nel loro paese d'origine, la Repubblica Popolare Cinese. Figurarsi poi se gli passasse per la mente di denunciare. E a chi? Ai colleghi di quegli stessi carabinieri che ti chiedevano il pizzo? È in questo clima di omertà, non nuovo alla...