LA NORMA

Più tempo a disposizione dei partiti per accedere alle agevolazioni per le erogazioni liberali e per il 2xmille per il 2021. Nelle pieghe della manovra, infatti, sono stati approvati due emendamenti che potrebbero risultare significativi soprattutto per il Movimento 5 stelle che solo il 30 novembre, con la consultazione online degli iscritti, ha sdoganato il tabù del 2xmille. Trenta giorni in più (dall'entrata in vigore della legge di bilancio, attesa alla Camera a ridosso di capodanno) possono di certo fare comodo per presentare statuto e documentazione contabile alla commissione di garanzia che ne deve verificare la trasparenza. E la proroga (i termini per il 2021 sono già scaduti) farebbe comodo anche alle Autonomie. In Senato, in questi giorni, ci sono stati momenti febbrili, con il tentato blitz (sventato) di aumentare la quota di risorse che i partiti possono ricevere dal finanziamento privato con questi canali. Il 2x1000 ai partiti esiste dal 2014: nel 2020, secondo il Mef, lo hanno fatto 1,31 milioni di italiani, per un totale di oltre 18,9 milioni di euro. In testa il Pd (7,42 milioni), poi Lega (2,35 milioni) e FdI (2,19 milioni).

