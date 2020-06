LO STUDIO

VENEZIA Primi segnali di ripresa per il lavoro, in maggio più assunzioni in Veneto dopo la tempesta Covid-19 ma si teme un nuovo crollo in autunno.

Nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, tra mancate assunzioni e rapporti di lavoro cessati, la chiusura delle attività a causa del contagio ha determinato in Veneto una perdita di circa 61mila posti di lavoro dipendente rispetto allo stesso periodo del 2019, il 3% dell'occupazione dipendente complessiva. Ma, secondo l'analisi dell'Osservatorio di Veneto Lavoro, nel mese di maggio c'è stata una ripresa. Con il progressivo allentamento delle misure di lockdown il saldo tra assunti e cessati è tornato positivo: + 1437 persone (l'anno scorso però erano oltre 3500). Due settori non risentono addirittura della crisi da virus: agricoltura e servizi informatici. Un dato che certamente non riempie il vuoto lasciato dallo stop dei tre mesi precedenti e alla crisi da coronavirus che secondo alcune proiezioni potrebbe portare a fine anno a una perdita di 200mila posti in regione.

Il calo occupazionale registrato da febbraio ad aprile, complici le misure adottate dal Governo, prime fra tutte il blocco dei licenziamenti e l'estensione della cassa integrazione a buona parte dei lavoratori dipendenti (che ha interessato il 49% degli addetti del manifatturiero veneto), è imputabile quasi interamente al crollo delle assunzioni: - 55% rispetto al 2019. Falcidiati tutti i tipi di contratti: - 4.700 per il tempo indeterminato, - 5.600 per l'apprendistato, - 50.800 per i contratti a termine (assunzioni stagionali - 60%). A maggio si registra un recupero importante per l'indeterminato (+ 4.100 sul 2019). Bilancio negativo anche per il lavoro intermittente (- 9.300) anche se con la riapertura di bar e ristoranti recuperate 250 posizioni in due settimane.

A livello provinciale, tagli maggiori dove il lavoro stagionale è più presente: Venezia - 26.000 posti di lavoro, Verona oltre 17.000. Calo più contenuto a Padova (- 5.600), Treviso (- 4900), - 4.200 a Vicenza, - 1.200 a Rovigo e - 800 a Belluno. In maggio qualche segnale positivo anche per il turismo, che rimane tuttavia il settore più colpito dagli effetti della pandemia e da solo registra una riduzione di circa 30mila posti di lavoro, soprattutto stagionali. Il venir meno dei vincoli alla mobilità tra regioni e tra i Paesi europei potrebbe favorire la ripresa di quest'occupazione.

Situazioni critiche nell'editoria e nell'istruzione privata, dove ancora non si assiste a un'inversione di tendenza. Nell'ultimo mese costruzioni e agricoltura hanno invece fatto registrare un significativo aumento delle assunzioni (rispettivamente + 19% e + 7%) e segnali di recupero si osservano anche nel tessile-abbigliamento, in gran parte del manifatturiero, nei servizi di pulizia, nelle attività professionali e nel commercio. L'agricoltura (+ 1161 posizioni) e i servizi informatici sono gli unici settori con un saldo occupazionale positivo dall'inizio della crisi.

La lieve ripresa di maggio, con un saldo occupazionale tornato positivo (+ 1.437 posizioni), secondo l'Osservatorio potrebbe smentire i timori per nuovi cali dell'occupazione sugli stessi ritmi osservati nelle prime fasi dell'emergenza Covid. In agosto però scadrà la moratoria del governo sui licenziamenti e si concluderà in molti settori la copertura della cassa integrazione. Proprio Veneto Lavoro pone la possibilità che si arrivi a perdere 200.000 posti in Veneto entro fine anno.

SITUAZIONE CRITICA

«Maggio dà un segno più. Ma dobbiamo guardare con estrema preoccupazione a cosa accadrà quando cesserà il divieto al licenziamento, perché molte imprese del turismo e della cultura, i settori in maggior sofferenza, registreranno purtroppo pesanti perdite di posti stabili - il commento dell'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan -. Il dato più preoccupante è il calo di commesse e di quote di mercato per moltissime imprese, in quanto il mondo è fermo e l'economia veneta, fortemente vocata all'export, ne risulta particolarmente penalizzata. Dovremo immaginare un autunno più difficile, con più disoccupati e meno sostegni al reddito. I più penalizzati saranno i giovani». «A giugno scadranno 120.000 contratti a termine e dietro l'angolo c'è il rischio concreto che questi non vengano rinnovati. È indispensabile che il divieto dei licenziamenti venga prorogato. Al governo chiediamo anche subito di rifinanziare la cassa integrazione in deroga almeno per tutto il 2020», afferma il senatore Udc Antonio De Poli:

Maurizio Crema

