LA RILEVAZIONE

ROMA Primi timidi raggi di sole a luglio sul fronte del lavoro. Ieri l'Istat ha diffuso i dati mensili relativi al mese di luglio che, per la prima volta da febbraio, segnalano una crescita del numero degli occupati; ed allo stesso tempo un incremento del tasso di disoccupazione legato al calo degli inattivi, ossia di coloro che non hanno un impiego e nemmeno lo cercano. Le rilevazioni mensili dell'istituto di statistica, che vengono diffuse solo 30 giorni dopo la fine del periodo considerato, sono per loro natura provvisorie e soggette a revisioni e in ogni caso danno conto dell'emorragia di posti avvenuta da marzo in poi (quasi 500 mila in tutto quelli persi). Tuttavia, pur con le dovute cautele, i numeri del primo mese del secondo semestre sembrano autorizzare un minimo di ottimismo. Il momento della verità arriverà però a fine anno, quando inizieranno a venir meno gli effetti del massiccio ricorso alla cassa integrazione (chi ne fruisce viene conteggiato come occupato) e del blocco dei licenziamenti.

LE CARATTERISTICHE

L'aumento dell'occupazione su base mensile è stato di 85 mila unità, pari ad una variazione percentuale dello 0,4 per cento. Di fatto questa crescita è stata tutta al femminile, con un incremento di 80 mila unità che sul totale delle occupate vale lo 0,8 per cento. L'istituto di statistica rileva come non ci siano invece variazioni sostanziali per gli uomini. Guardando alle caratteristiche dell'occupazione, c'è una crescita decisa di quella dipendente (+145 mila) mentre cala quella indipendente. Sempre su base mensile, il numero degli occupati aumenta in tutte le fasce di età meno che in quella compresa tra i 25 e i 34 anni. Il tasso di occupazione risale di due decimali al 57,8 per cento.

Il numero delle persone in cerca di lavoro subisce un incremento di 134 mila unità ovvero del 5,8 per cento, coinvolgendo più o meno allo stesso modo sia uomini che donne e le varie classi di età. Il tasso di disoccupazione si porta al 9,7 per cento. Corrispondentemente diminuiscono in modo ancora più evidente gli inattivi (-224 mila), anche in questo caso in maniera piuttosto omogenea. Un altro dato positivo riguarda le ore pro capite effettivamente lavorate, calcolato sul complesso degli occupati. L'Istat evidenzia come il livello di luglio, pari a 33,1 ore, sia solo di 1,2 ore inferiore a quello registrato nello stesso mese dello scorso anno. Per i dipendenti la distanza rispetto è ancora più ridotta (-0,8 ore).

Guardando invece al confronto su base trimestrale e annuale, sono ancora evidenti tutte le ferite causate dalla violentissima recessione. Il trimestre che va da maggio a luglio fa registrare in media 286 mila occupati in meno. Ma la strage di posti di lavoro appare ancora più visibile se si paragonano i numeri con quelli del luglio 2019: gli occupati in meno sono 556 mila, di cui quasi 500 mila direttamente riferibili a quanto è accaduto da marzo in poi. Il crollo ha coinvolto uomini e donne di qualsiasi età, così come dipendenti (-317 mila) e autonomi (-239 mila); unica eccezione - rileva l'istituto si statistica - sono gli over 50 con un incremento di occupati (+153 mila) che però è dovuto esclusivamente al fattore demografico ovvero all'allargamento naturale di questa fascia di età. Il tasso di occupazione scende in un anno di 1,3 punti.

LE ATTESE

Ovviamente, in generale, l'andamento dell'occupazione riflette anche se con un certo ritardo l'andamento dell'economia e dunque è importante capire cosa accadrà nel terzo trimestre dell'anno. Il governo così come i vari centri di ricerca attendono un forte rimbalzo. Un segnale positivo arriva dall'indice Pmi di Ihs Markit, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese manifatturiere e dunque è una sorta di anticipatore delle tendenze in atto. L'indice sale ad agosto da 51,9 punti a 53,1 punti, portando l'Italia al primo posto tra i grandi paesi europei. La Germania è a 52,2 punti, la Spagna a 49,9 e la Francia a 49,8.

Secondo Confindustria però la ripartenza del terzo trimestre potrebbe non bastare a evitare un calo annuo del Pil a due cifre, (tra il 10 e l'11 per cento) superiore alle stime dell'esecutivo. L'associazione degli imprenditori, ascoltata in Parlamento sul decreto agosto, critica in particolare - in quanto controproducente - il blocco dei licenziamenti.

