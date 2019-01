«Più navi in mare significa più sbarchi quindi se loro lasciano a noi non dispiace»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sottosegretario Molteni, la Germania si sfila dalla missione navale europea Sophia. E ora?«Poco male. Doveva essere un'operazione di contrasto agli scafisti ed invece è stata una missione di trasporto di migranti in Italia. Su 50 mila salvataggi 49 mila novecento sono stati portati in Italia. Per cui non ci dispiace per nulla se qualcuno si sfila».Ma è sempre un'operazione dell'Unione alla quale l'Italia partecipa. Voi non chiedete che l'Europa aiuti l'Italia?«C'è una regola: più navi metti nel Mediterraneo, più partenze e più...