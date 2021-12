IL REPORT

ROMA Effetto Covid e nascite al minimo storico. Il censimento Popolazione residente e dinamica demografica nell'anno 2020 dell'Istat fotografa un calo demografico che allarma: al 31 dicembre 2020 la popolazione in Italia contava 59.236.213 residenti, in diminuzione dello 0,7 per cento rispetto al 2019. Una flessione corrispondente a 405.275 individui in meno, il numero di abitanti di una città come Bologna. Pesa l'elevato numero di decessi registrati lo scorso anno (740 mila) e il nuovo record minimo delle nascite (405 mila). Nel rapporto dell'Istat si legge anche che «la pandemia ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto».

LE REGIONI

Nel Lazio si registrano 25.301 individui in meno, in Lombardia circa 46mila in meno, in Campania addirittura 87.883. Il diverso impatto che l'epidemia da Covid-19 ha avuto sulla mortalità nei territori, maggiore al Nord rispetto al Mezzogiorno, unito alla contrazione dei trasferimenti di residenza, spiegano secondo l'Istat la geografia delle variazioni dovute alla dinamica demografica. La distribuzione territoriale della popolazione risulta pressoché immutata rispetto al censimento del 2019: dal censimento emerge che il 46,3 per cento risiede nell'Italia settentrionale, il 19,8 per cento in quella centrale, il restante 33,8 per cento nel Sud e nelle isole. Più del 50 per cento dei residenti è concentrato in 5 regioni (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia). Più nel dettaglio, l'Istat evidenzia nel rapporto che il calo demografico è attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020.

Il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio) desumibile dalle fonti anagrafiche ha fatto registrare 362.507 unità in meno.

I NUOVI CONTEGGI

Il conteggio della popolazione abitualmente dimorante, effettuato sulla base dei segnali di vita amministrativi, ha poi determinato un ulteriore aggiustamento statistico (pari a -42.768 unita). Per quanto riguarda invece le nascite, dal censimento emerge che il deficit rispetto ai decessi è dovuto alla popolazione di cittadinanza italiana (-386 mila). Per la popolazione straniera il saldo naturale resta invece positivo (+50.584). «La geografia delle nascite mostra un calo generalizzato in tutte le ripartizioni, più accentuato al Nord-ovest (-4,3%) e al Sud (-3,8%)», si legge nel censimento Istat, «i tassi di natalità pongono la provincia autonoma di Bolzano al primo posto con 9,7 nati per mille abitanti e la Sardegna all'ultimo con il 5,2 per mille». Il prezzo più alto in termini di incremento della mortalità è stato pagato invece dal Nord-ovest (+30,2% di decessi totali rispetto al 2019), con quasi il doppio dell'eccesso di mortalità della media nazionale (+16,7%). Più contenuto il surplus di mortalità nelle regioni del Mezzogiorno (+8,6%). In termini di surplus di mortalità è soprattutto la Lombardia a sperimentare le conseguenze più pesanti (+35,6% rispetto al 2019). Il tasso di mortalità, pari a 12,5 per mille abitanti a livello nazionale, pone ai primi posti la Liguria (16,9 per mille) e il Piemonte (15,3 per mille), mentre la provincia autonoma di Bolzano si posizione in coda al ranking con solo il 10,2 per mille. Così l'Istat: «A livello di ripartizione geografica, il saldo dovuto all'aggiustamento statistico censuario è positivo nelle regioni del Centro-nord ed è negativo in quelle del Mezzogiorno. In particolare, nelle regioni dell'Italia centrale sono state conteggiate come abitualmente dimoranti quasi 30 mila unità in più rispetto alla popolazione calcolata, e 20 mila unità in più al Nord, mentre nel Mezzogiorno oltre 97 mila in meno». Poi gli stranieri. Quelli censiti dall'Istat sono 5.171.894. L'incidenza sulla popolazione totale si attesta a 8,7 stranieri ogni 100 censiti. «A fronte di una maggiore presenza della componente straniera rispetto al 2019, la popolazione italiana risulta inferiore di 537.532 unità», precisa l'istituto di statistica nel documento.

Francesco Bisozzi

