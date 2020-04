IL CASO

ROMA Il governo soffre di congiuntivite. Ma non c'entrano gli occhi. E' che le regole di circolazione per i «congiunti» e per i «non congiunti», per usare il lessico di Conte e del suo Dpcm, stanno creando una bufera sulla fase 2. Quella che comincia il 4 maggio ma su cui graverà un rebus che in queste ore si sta cercando di sciogliere, anzi Palazzo Chigi - sotto il fuoco delle polemiche e degli sfottò, soprattutto nel web dove la parola «congiunto» è stata la più ricercata per un'intera giornata - pensa di aver risolto mettendo una pezza alle vaghezze dell'altra sera in conferenza stampa del premier. Per congiunti si intendono, assicura l'esecutivo, «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili». E dunque, dal 4 maggio si potrà andare a visitare non solo genitori, figli, nonni, nipoti e consanguinei o persone a cui si è legati giuridicamente ma qualsiasi persona alla quale si sia legati da una relazione affettiva stabile. Senza questa precisazione terminologica, perfino Conte rischiava di non poter andare a trovare la bella fidanzata Olivia - visto che il fidanzamento non era considerato congiunzione e le morose quindi non delle congiunte - che pure abita a pochi passi da Palazzo Chigi.

E comunque se non hai un «congiunto», almeno nell'accezione governativa del termine che si allarga alle unioni civili anche omosessuali e alle coppie di fatto anche omosessuali, da andare a trovare, non puoi circolare. Se hai l'amante e dichiari che stai andando da lei o da lui e non da una cugina o da una vecchia zia, prendi la multa. Così come se ti avvi dal congiunto senza mascherina e voglioso di non rispettare la distanza di sicurezza anti-bacilli e provi a fare un assembramento sia pure tra «congiunti» (fidanzata, figlia di lei, figlio di lui, qualche nonno, qualche imbucato).

Intanto però per capire chi fossero i «congiunti» tutte le meningi italiane, della politica e fuori della politica, ieri si sono concentrate assai. E qualcuno s'è ricordato che, prima di questo pasticcio su chi si debba intendere per congiunto, Conte inciampò su questa parola in un'occasione importante. Nel giugno del 2018 nel suo discorso alla Camera non si ricordò il nome di Piersanti Mattarella e lo definì, appunto, un congiunto» del Capo dello Stato. E piovvero polemiche. Ora la bufera suscitata dopo l'annuncio di Conte suk «congiunti» ha visto in prima linea l'Arcigay: «La comunità omosessuale non dev'essere discriminata nelle nuove regole di circolazione. Lo Stato non può stabilire la gerarchia degli affetti». E la protesta è stata generale, perché la norma - se fosse rimasta limitata ai parenti ufficiali - avrebbe tagliato fuori tutto un mondo fatto di affetti consolidati ma privi di una tutela giuridica. Così alla fine è Palazzo Chigi ha dato la definizione più larga e più moderna del concetto di «congiunto». «Tra fidanzati ci si può vedere», assicura il ministro Paola De Micheli. Purché abitino nella stessa regione perché il blocco tra regioni resta, nonostante i legami affettivi.

Naturalmente, dire «congiunti» oggi è usare una parola sdrucciolevole. Perché, come si sa, la società si è sviluppata, e ci sono tante persone che non hanno formalizzato il loro rapporto e non per questo hanno meno diritto di altri di vivere i loro affetti pur nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid 19. Intanto la Lega alla Camera annuncia un'interrogazione su quella che si augura sia una «svista». Ma anche dentro il Pd, per non dire di Italia Viva, c'è insoddisfazione. Si sono dimenticate «le famiglie Arcobaleno non riconosciute e i tanti legami di affetto tra persone sole», è la linea del partito. E il capogruppo dei senatori, Andrea Marcucci: «Sarebbe un bel segnale, se dal 4 maggio le persone, con tutto il rispetto delle norme, possano incontrare anche amici e fidanzati, e non solo propri congiunti».

Resta però il problema della cosiddetta «fetecchia». Anzi non sarà un problema. Basta che il fedifrago o la fedifraga, nel caso la polizia lo fermi per la strada, dica che va a trovare la suocera e non vede l'ora di abbracciarla (no, questo non si può).

Mario Ajello

