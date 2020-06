Massima flessibilità con chi prenota, totale attenzione ai protocolli sanitari e, a volte, test sierologici nelle hall. Così provano a ripartire gli hotel nel Belpaese. «Ma una struttura su due resterà chiusa fino a settembre, soprattutto nelle città», avverte il presidente di Federlaberghi Bernabò Bocca. Da una ricognizione del Messaggero è emerso che gli hotel stanno concentrando gli sconti promozionali nei mesi di giugno e luglio, va molto il paghi due e dormi tre, mentre ad agosto i prezzi rimangono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno.

Numerose le strutture che nell'attuale clima di incertezza hanno detto sì alle cancellazioni last minute senza penale. Gli alberghi di fascia alta puntano poi su una serie di servizi aggiuntivi. L'Hotel Vilòn di Roma dona ai suoi ospiti mascherine sartoriali. L'Allegroitalia Golden Palace di Torino consente ai propri clienti di effettuare il test sierologico anti-Covid 19. Il Marriott International, che comprende il The Gritti Palace a Venezia, sta testando una tecnologia a luce ultravioletta per la sanificazione delle chiavi per gli ospiti.

Altri puntano sugli ingressi gratuiti alle Spa, le assicurazioni integrative temporanee e buoni o carte regalo che includono per esempio il check-out posticipato o una bottiglia d'annata di benvenuto.

