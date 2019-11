Più facile per i Comuni pignorare i conti correnti per recuperare le tasse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROVVEDIMENTOROMA Per recuperare i tributi non pagati Comuni, Province e città metropolitane potranno usare più facilmente i mezzi della riscossione coattiva (compreso il pignoramento di quota dello stipendio sul conto corrente) grazie alla riforma della materia inclusa nella legge di Bilancio. La novità non riguarda però le multe stradali, che ricadono in una diversa normativa. L'articolo 96 fa parte del testo trasmesso dal governo al Senato, corredato da una relazione illustrativa che ne precisa i contorni. Ma ieri il tema è...