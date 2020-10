IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Più che un soffitto di cristallo nei Sacri Palazzi c'è un soffitto di cemento armato. «Preghiamo perché i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa. Dobbiamo promuovere l'integrazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti». Ieri all'Angelus Papa Francesco ha spezzato nuovamente una lancia a favore dell'emancipazione femminile chiedendo ai cristiani di invocare l'aiuto del Cielo per riuscire ad annullare le discriminazioni esistenti tra uomini e donne all'interno della Chiesa. Ha spiegato che «c'è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa, e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l'aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte».

IN SALITA

Ha usato parole molto nette ritornando pubblicamente su una vecchia e irrisolta questione che ciclicamente si ripropone immutata. Le nomine femminili ai vertici del Vaticano restano un tabù e tutto procede con tempi biblici nonostante Francesco, in questi sette anni abbia speso parole lusinghiere nei confronti dell'universo femminile. In una intervista alla Reuters, già due anni fa, metteva in chiaro che le donne sono essenziali per il futuro ed elencava anche i progressi fatti: due Sottosegretarie nominate al dicastero dei Laici alle quali si sono aggiunte recentemente una Sottosegretaria in Segreteria di Stato, una Consigliera di Stato nell'amministrazione della Città del Vaticano e sei super economiste arruolate in blocco come consultrici al Consiglio per l'Economia. Tutte nomine di alto profilo ma in curia le donne oltre il ruolo di sottosegretaria non vanno. Non ci sono capi dicastero e nemmeno una Sostituta o una Segretaria di Stato.

RITARDO

Eppure da tempo Francesco ammette il bisogno di andare avanti «secondo la qualità» aggiungendo di non «avere nessun problema a nominare capo-dicastero una donna ma solo se il dicastero non ha giurisdizione. Quello per il Clero, per esempio spiegava alla Reuters - ha giurisdizione, e ci deve essere un vescovo, ma i dicasteri senza giurisdizione sono tanti, anche per quello dell'economia: non avrei problemi a nominare una donna competente. Siamo in ritardo».

Mercoledì scorso la Consulta femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura ha organizzato un webinar per analizzare il rapporto tra Francesco e le donne attraverso la Evangelii Gaudium, il documento base del pontificato nel quale vengono delineate la Chiesa in uscita, la Chiesa come ospedale da campo, le periferie. Nel testo il tema della donna è relegato in un angolo. Esattamente come nell'ultima enciclica sociale, Fratelli Tutti dove addirittura l'attenzione al tema femminile è in soli 4 punti su quasi 300. Una mancanza di visione paritetica che durante il webinar è stata fatta notare.

la Chiesa non riconosce ancora il diritto di voto alle uditrici ai sinodi. Un nodo spinoso che ogni volta viene respinto, così come la questione del diaconato al centro di dibattiti accesi in Germania, Francia, Olanda, Svezia, Austria, Belgio dove le correnti riformiste sono decise a non fermarsi se non verranno ascoltate. Infine da registrare che recentemente è stato ricevuto in Vaticano il presidente del Consiglio d'Europa, Rik Daems che ha parlato al Papa del Trattato di Istanbul contro la violenza sulle donne: il Vaticano si è finora rifiutato inspiegabilmente di firmare e ratificare.

Franca Giansoldati

