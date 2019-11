Più di 100 le imprese a rischio con oltre 50 milioni di crediti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Da domani la protesta salirà di tono. Non più dichiarazioni di allarme, riunioni e richieste di incontri. Da domani, lunedì, se da ArcelorMittal non arriverà un segnale chiarissimo, le aziende dell'indotto del siderurgico tarantino fermeranno i cantieri. Bloccheranno le forniture, i riforninenti di carburante, i servizi e tutto quello che ruota attorno all'enorme stabilimento. Come accadde nel 2015, quando a non pagare erano i commissari straordinari che allora gestivano l'Ilva, si mobiliteranno grossi Tir per bloccare gli...