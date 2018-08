«Più dell'obbligatorietà serve l'informazione possibili strade diverse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Attilio Fontana, Lega, presidente della Regione Lombardia. Come vi comporterete sull'obbligo dei vaccini? L'emendamento al Milleproroghe al Senato rinvia la sanzione, i bambini da 0 a 6 anni entreranno comunque a scuola. Altri governatori però stanno studiano provvedimenti regionali per ripristinare la sanzione. La Lombardia cosa intende fare?«Personalmente sono totalmente a favore delle vaccinazioni. Le Lombardia si confronterà con tutte le sue componenti per trovare una soluzione condivisa. È un argomento molto delicato, vanno fatti...