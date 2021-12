LA SITUAZIONE

VENEZIA Nelle ultime ventiquattr'ore il Veneto è salito al 17% di occupazione in Terapia intensiva e al 18% di saturazione in area non critica. I numeri sono da zona gialla, ma di questo passo rischiano di provocare un nuovo declassamento: «Il nostro modello dice che fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita con i contagi e pian piano ci avviciniamo all'area arancione», osserva il governatore Luca Zaia. Il cambio di fascia scatterebbe infatti con il raggiungimento delle soglie, rispettivamente, del 20% e del 30%: un'eventualità tutt'altro che remota, se l'aumento dovesse continuare a marciare al ritmo di un punto percentuale al giorno.

IL BOLLETTINO

Da questo punto di vista, il bollettino è impietoso. L'aggiornamento diffuso ieri da Azienda Zero segna altri 4.716 infezioni, individuate attraverso 145.754 tamponi, per un tasso di positività pari a 3,24% e un totale di 585.320 casi dall'inizio dell'emergenza, tanto che i soggetti attualmente contagiati sono 62.774 (+1.370). Inquietante è anche la conta delle nuove vittime: 26, cioè in tutto 12.201. Come detto, a peggiorare vistosamente è la situazione ospedaliera: i ricoverati arrivano a 1.341 (+55), di cui 174 (+7) sono pazienti intubati e 1.167 (+48) sono accolti in altri reparti, mentre le dimissioni sono soltanto 21, per quanto l'ammontare complessivo giunga a 24.758. È anche da cifre come queste che il Governo starebbe valutando la possibilità di allungare di due settimane la didattica a distanza, se la situazione nelle scuole (e di conseguenza nella popolazione complessiva) dovesse peggiorare.

LE RESTRIZIONI

In questo contesto, le restrizioni sono quelle della fascia gialla prescritta dal Governo, rafforzata dalle misure ordinate dalla Regione. Quindi c'è l'obbligo di mascherine anche all'aperto, con l'intensificazione dello screening sul personale di ospedali e ospizi, nonché con la stretta sulle regole per gli anziani accolti nelle case di riposo. «Sento dire che a parte questo afferma Zaia alla fin fine è tutto come prima. Se lo è, dobbiamo ringraziare le vaccinazioni, perché se quelle non ci fossero, noi saremmo già tutti chiusi in casa. Ma comunque occorre mantenere comportamenti prudenti, perché pian piano ci avviciniamo all'arancione, con tutte le restrizioni del caso». Il decreto attualmente in vigore dispone che, fino al 15 gennaio, con quella colorazione siano previste alcune limitazioni: per chi non ha il Green pass, spostamenti con mezzi propri fuori dal Comune (e di conseguenza dalla Regione) soltanto per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio territorio; per chi ha solo il certificato base, niente skipass; per le persone senza vaccino e senza tampone, divieto di accesso ai centri commerciali nei festivi, stop tutti i giorni alla consumazione in bar e ristoranti anche all'aperto, nessun ingresso a cinema, teatri, palestre e piscine. Insomma in caso di approdo all'arancione, la quotidianità resterebbe la stessa solo per i possessori del super Green pass, dopodiché bisognerà vedere come proseguirà l'applicazione dei colori.

LE PRECAUZIONI

Per evitare comunque il peggioramento dello scenario, Zaia apprezza le iniziative degli enti locali («Sostengo fino in fondo l'attività dei sindaci che stanno facendo ordinanze per evitare assembramenti nelle piazze»)e torna a rilanciare il tampone fai-da-te in occasione delle feste: «È un piccolo sacrificio, ma tra un test in auto-somministrazione e un ricovero in Terapia intensiva, 5 o 6 euro sono un bell'investimento. Non è un modo infallibile di fare screening, ma gran parte dei contagiati li raggiungiamo con i tamponi antigenici». Tutto questo mentre la campagna vaccinale registra altre 49.107 inoculazioni, di cui 44.053 terze dosi.

Angela Pederiva

