Più che arrabbiato, Enrico Zanetti, già viceministro all'economia del governo Renzi, fondatore del Centro studi Eutekne e membro del consiglio dell'ordine dei commercialisti, è sorpreso. «Il rinvio delle scadenze fiscali per le piccole imprese e le partite Iva fino a 5 milioni di fatturato è quasi una prassi ordinaria».

Ordinaria?

«Sì, ordinaria. L'anno scorso c'era stato uno slittamento fino al 30 settembre per i problemi procedurali. Tutti davamo per scontato che sarebbe andata così anche quest'anno, come minimo».

Cosa ne pensa della proposta del direttore delle Entrate Ruffini di pagamenti mensili invece di questi tax day?

«Proposta interessante. Ma solo se applicata come l'ha presentata Ruffini: una semplificazione a monte del calcolo del reddito e imposte pagate sul cash flow mensile. Se però ci si accorge che questa ipotesi è dispendiosa per i conti pubblici e la si attua a metà, rendendo necessario calcolare 12 imposte mensili o prevedendo versamenti per dodicesimi sull'anno precedente, allora l'effetto boomerang è garantito».

Il governo aveva cercato di avvisare che non ci sarebbero state proroghe.

«È vero. Ma queste proroghe vengono sempre verbalmente negate e poi puntualmente arrivano l'ultimo giorno. Nessuno pensava davvero che quest'anno, con l'epidemia, la proroga non ci fosse davvero. A questo punto i professionisti sono in difficoltà, la rabbia è tanta. Per questo suggerirei al governo di moderare le parole».

Il viceministro all'economia Antonio Misiani, ha detto che le Partite Iva stanno meglio di tanti altri.

«Stimo Misiani. Credo sia stato mal consigliato. Ma se l'intenzione del governo è non concedere nemmeno ex post la proroga delle scadenze, allora davvero consiglierei il silenzio».

Perché secondo lei la proroga non c'è stata questa volta?

«Ci possono essere solo due ragioni dal mio punto di vista. La prima è decisamente preoccupante. Siamo in una tale situazione di tensione finanziaria che diventa impossibile concedere anche una misura ordinaria come questa».

Il governo non ha cassa?

«Se il motivo è questo diventa

surreale il dibattito sul prendere o meno i soldi del Mes».

Qual è la seconda ragione?

«Che si potrebbe fare, ma al governo interessino ben poco le istanze dei professionisti, come già dimostrato con la loro esclusione dagli indennizzi a fondo perduto. Sta al governo, non a me, dirci quale è delle due».

Andrea Bassi

