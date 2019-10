Pistole alla tempia di Marchisio e moglie Rapina da incubo per l'ex calciatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSALTO TORINO «Hanno puntato la pistola sul volto di mia moglie. E per questo sono solo dei balordi. Stavamo guardando la televisione quando sono entrati». Per Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale, la serata di martedì 29 ottobre è stata un vero incubo. Quattro malviventi si sono introdotti in casa sua, una villa a Vinovo, poco fuori Torino, e puntandogli una pistola alla testa gli hanno chiesto dove si trovava la cassaforte. La rapina è scattata intorno alle 21.30. Insieme a Marchisio c'era anche la moglie...