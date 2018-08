Piper tocca i cavi della media tensione: morti carbonizzati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIACIMADOLMO (TREVISO) Col suo Piper aveva girato mezza Europa. Alcuni anni fa aveva persino volato fino in Russia, senza lamentare complicazioni. Per questo, e per la sua decennale esperienza di pilota, il piano di volo di Ferragosto non sembrava presentare rischi particolari: doveva fare solo qualche giretto sopra l'avio superficie di Cimadolmo, esaudendo così le richieste di alcuni amici, che come lui stavano partecipando alla grigliata organizzata all'aria aperta tra soci e simpatizzanti del gruppo Jonathan, sulle Grave del Piave....