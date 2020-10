MILANO Il Covid-19 torna a far paura al Pio Albergo Trivulzio, l'istituto milanese per la terza età diventato uno dei luoghi simbolo della strage di anziani della scorsa primavera. Dopo un'estate di relativa serenità, in cui erano riprese anche le visite da parte dei familiari dei pazienti ricoverati, l'ultimo bollettino pubblicato sul sito della struttura fa temere il peggio. Quattordici gli ospiti che sono risultati positivi al Coronavirus, dopo gli esami di screening eseguiti nella settimana dal 12 al 16 ottobre.

I numeri parlano chiaro: su un totale di oltre 800 tamponi eseguiti sui pazienti, un paziente della rsa del Pat è risultato «debolmente positivo (in precedenza negativo sintomatico)».

Positivi anche 11 ospiti che invece si trovano nelle «cure intermedie», dove viene ricoverato chi ha bisogno di riabilitazione a seguito di operazioni, patologie, eventi traumatici. Tutti e 12 sono stati già inviati in strutture ospedaliere per essere curati. Tracce di virus sono state ritrovate anche sui tamponi effettuati a due ospiti delle comunità del Pat.

Un altro segnale importante viene dal numero di contagi tra i dipendenti della struttura. Su un totale di 468 tamponi, cinque sono risultati positivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA