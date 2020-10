IL CASO

ROMA Pillola del giorno dopo - anzi, dei cinque giorni - libera anche per le minorenni. Acquistabile in farmacia senza rescrizione medica, finora obbligatoria. La decisione arriva direttamente dall'Agenzia italiana del farmaco ed è rivoluzionaria: non sarà più necessario munirsi di ricetta per comprare al banco ulipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a 5 giorni dopo il rapporto. L'Aifa l'ha stabilito con la determina 998 dello scorso 8 ottobre, che fa discutere e ha scatenato un dibattito sociologico destinato a proseguire. «Si tratta di uno strumento altamente efficace - sottolinea il direttore Generale Aifa, Nicola Magrini - ed è anche, a mio avviso, uno strumento etico: consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze». Magrini ci tiene a specificare anche che «si tratta di contraccezione di emergenza» e non di un farmaco da utilizzare regolarmente. Proprio per questo motivo l'Aifa svilupperà un sito realizzato appositamente per fornire indicazioni approfondite sulla contraccezione. Una tematica fondamentale, che «consente a tutte le donne di programmare una gravidanza e, più in generale, la propria vita», dice Magrini.

L'INFORMAZIONE

L'importanza di questo farmaco, sottolineano sempre dall'Aifa, è riconosciuta a livello mondiale: dal 2017 è stato inserito nella lista dei farmaci essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la specificazione che «le gravidanze nelle teenager sono un importante indicatore di sviluppo di una società, che va tenuto ai minimi livelli». E la pillola dei cinque giorni dopo rappresenta una possibilità in più, che deve comunque restare relegata alle situazioni emergenziali. Una campagna informativa sarà fondamentale per evitare che l'assunzione si trasformi in una cattiva abitudine. Proprio perché è necessario puntare anche sull'informazione, al momento dell'acquisto il medicinale sarà accompagnato da un opuscolo con lo scopo di evitare un uso inappropriato della contraccezione di emergenza. Secondo l'Aifa si tratta di una vera e propria «svolta per la tutela della salute fisica e psicologica delle adolescenti». Anche perché la maggior parte delle gravidanze in giovanissima età non è pianificata e termina con un aborto. Mentre quelle che vengono portate a termine spesso si accompagnano a situazioni di degrado, rischio, difficoltà, angosce. Una su tutte: quella per il futuro, visto che le madri adolescenti hanno meno probabilità di portare a termine gli studi.

LA POLEMICA

La polemica non è tardata. La prima reazione, negativa, è arrivata dalla Regione Piemonte, con l'assessore agli Affari legali che sta verificando eventuali profili di illegittimità del provvedimento rispetto alle disposizioni della Legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Grida invece allo scandalo il Forum Famiglie, con la vicepresidente nazionale Emma Ciccarelli che parla di «una decisione superficiale e irresponsabile, quest'autorizzazione è un'umiliazione per le donne: solo chi non ha mai vissuto sulla propria pelle la pesantezza di una scelta tanto delicata, fatta in preda al panico e alla paura delle conseguenze, può consentire una tale azione». E ancora: «La donna conosce le criticità e la drammaticità di una scelta così estrema, che lascia per tutta la vita ferite indelebili nel corpo e nell'anima. Non basta avvertire nel bugiardino che non è un farmaco da utilizzare regolarmente se poi le ragazze - minori e dunque, per la legge italiana, non in piena facoltà d'intendere e volere - vengono lasciate sole a se stesse. Questa non è libertà: è scaricare ancora una volta sulle donne, specie in una fase assai delicata qual è l'adolescenza, una responsabilità di tale portata». Di segno opposto l'opinione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, e di Amica, l'Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto: «Accogliamo con soddisfazione la notizia che Aifa ha abolito l'obbligo per le minorenni della prescrizione medica per ottenere la contraccezione d'emergenza - dicono in una nota Filomena Gallo e Mirella Parachini, segretarie dell'Associazione Luca Coscioni, e Anna Pompili, di Amica - La letteratura scientifica evidenzia che facilitare l'accesso alla CE alle adolescenti è una misura sicura e affidabile, che non ha effetti negativi sull'uso della contraccezione continua, né incoraggia comportamenti sessuali a rischio. Non è che un primo passo: ricordiamo che l'accesso alla CE è ancora fortemente ostacolato da barriere di tipo economico e culturale, che devono essere abbattute. Ribadiamo il nostro impegno per la contraccezione gratuita».

Michela Allegri

