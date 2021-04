Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA È vero che la semplicità di uno slogan può spesso risultare banale. Ma se a essere banalizzato con un cartello pubblicitario è l'aborto, il risultato è che finisce per scatenare una polemica di ordine etico e morale tra chi sdogana il progresso scientifico come alleato della libertà di scelta, e chi ritiene che per affrontare certi temi servano termini e contesti adeguati.Prova ne è la recente campagna in favore della...