Pil, oggi i dati del primo trimestre: fine della recessione e lieve ripresa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STIMEROMA Fine della discesa, almeno per il momento. Oggi la stima preliminare dell'Istat sul Pil del primo trimestre dovrebbe evidenziare il ritorno al segno positivo dopo due periodi consecutivi di calo, sufficienti sul piano tecnico a far scattare la recessione. Il probabile +0,1% (trainato dal buon rimbalzo della produzione industriale) rappresenta un sospiro di sollievo per il governo ma non cancella naturalmente le criticità con cui la nostra economia deve confrontarsi. Insomma non siamo ancora all'inversione di tendenza: le attese...