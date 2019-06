Pil in discesa e le nascite ai minimi Due recessioni italiane per l'Istat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Crescita economica a rischio in un Paese nel quale non si fanno più figli. L'Istat certifica la doppia recessione che rischia di fulminare l'Italia a caccia di una via d'uscita alla sua crisi. In questi primi mesi del 2019 l'Italia si è portata fuori dalla recessione tecnica patita alla fine dell'anno scorso, ma il Pil naviga sempre nella palude intorno allo zero. E le prospettive non sembrano affatto buone anche in considerazione del rallentamento della locomotiva tedesca, vagone a cui da sempre è legato lo sviluppo del Bel...