ROMA Una frenata brusca, al di là delle aspettative, che insieme ai timori per l'economia globale (a cui negli ultimi giorni si è aggiunto il coronavirus) rischia di compromettere l'andamento dell'anno in corso. L'Istat ha comunicato che nel quarto trimestre del 2019 il prodotto interno lordo è calato dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente ed è invece rimasto fermo rispetto allo stesso periodo del 2018. Il dato congiunturale, quello cioè relativo alla variazione sul terzo trimestre, è il peggiore dal 2013. Il cosiddetto consenso delle previsioni indicava invece un lieve incremento (+0,1 per cento).

Nell'intero anno la crescita del prodotto, sulla base dei dati trimestrali grezzi, è stimata pari allo 0,2 per cento, in linea con quanto atteso anche dal governo; va ricordato però che il dato annuale vero e proprio sarà diffuso solo all'inizio di marzo. Se dunque il rallentamento di fine 2019 non ha influito sul risultato totale dell'anno, l'effetto negativo si vedrà nel 2020; al quale i numeri diffusi ieri lasciano in eredità una crescita acquisita pari a -0,2 per cento: vuol dire che questo sarebbe il risultato finale dell'anno se tutti i trimestri avessero un andamento piatto.

La stima dell'Istat è quella preliminare, che non consente di analizzare nei dettagli l'andamento del trimestre: per ora si sa solo che è diminuito il valore aggiunto nell'agricoltura e soprattutto nell'industria mentre la variazione è stata nulla per quanto riguarda i servizi. La componente interna (comprese le scorte) è risultata negativa, mentre quella estera (le esportazioni) hanno avuto un impatto positivo. Proprio l'andamento delle scorte potrebbe essere secondo alcuni analisti il fattore che ha influenzato negativamente il risultato complessivo: se le cose stessero davvero così, si potrebbe trattare di una battuta d'arresto temporanea, indotta dalla prudenza degli operatori economici.

Il punto è che le prospettive per i primi mesi di quest'anno sono tutt'altro che rosee: se sulla crescita mondiale gravano da tempo le incognite legate alle tensioni internazionali (come quelle sul commercio) ora si sommano altre preoccupazioni, che derivano dall'esplosione del coronavirus in Cina. Un fenomeno di cui intensità e durata sono ancora tutti da determinare, ma che avrà effetto non solo sulla crescita cinese: a livello globale con tutta probabilità andrà a raffreddare l'attesa accelerazione dell'economia. Ieri è stato diffuso anche il dato trimestrale francese: pure l'economia transalpina ha avuto una fine d'anno negativa e inferiore alla previsioni, con un calo congiunturale (-0,1%) comunque meno marcato di quello italiano.

Le notizie provenienti dall'Istat non hanno suscitato reazioni politiche particolarmente vivaci, a parte forse quella di Matteo Renzi che ricorrendo ad un paragone calcistico («è come perdere tre a zero in casa») ha parlato di «dato devastante».Tutto sommato ottimista invece il ministro dell'Economia. «Esamineremo bene il dato, credo che la caduta del quarto trimestre sia influenzata da fattori di calendario» per eventi stagionali - ha spiegato Roberto Gualtieri, aggiungendo di confidare «in un rimbalzo nel primo trimestre del 2020». «I dati sul Pil non sono certo entusiasmanti, sta a noi trovare il modo per invertire questa tendenza al ribasso aumentando la velocità di ricaduta degli investimenti che facciamo in infrastrutture, in opere» ha poi commentato il responsabile dello Sviluppo economico Patuanelli.

Luca Cifoni

