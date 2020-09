LA CONGIUNTURA

ROMA Un dato atteso, anche se leggermente peggiore rispetto alla stima preliminare. I numeri sul Pil resi noti dall'Istat dal punto di vista del governo non modificano particolarmente il quadro, ma confermano la necessità di accelerare il passaggio dalla fase degli interventi di emergenza a quella della spinta alla crescita. E quindi degli investimenti pubblici e provati e - su un altro versante - della riforma fiscale. Con il mese di settembre entra nel vivo il lavoro di preparazione della Nadef (la Nota di aggiornamento che contiene le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, attesa entro il 27 settembre) e della vera e propria legge di Bilancio. Il percorso si intreccia con quello in via di definizione a livello europeo: l'esecutivo punta ad ottenere in tempi rapidi 20 miliardi di fondi con il meccanismo del pre-finanziamento, ma come puntualizzato ieri anche da un portavoce della Commissione la strada non è in discesa.

Certo, le cifre sull'andamento del prodotto interno lordo tra aprile e giugno misurano in modo impietoso la profondità del baratro in cui pandemia e conseguente lockdown hanno fatto precipitare l'economia del nostro Paese, come del resto quella degli altri. Dal punto di vista statistico si tratta del più grave crollo dal 1995, ma in realtà dal dopoguerra in poi perché il raffronto con 25 anni fa dipende solo dal fatto che quello è l'inizio della serie delle attuali serie di rilevazioni. Il dato come si diceva è risultato ancora un po' più basso rispetto alla stima flash di fine luglio sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al corrispondente periodo del 2019: rispettivamente - 12,8 e -17,7 per cento, in entrambi i casi con un peggioramento dello 0,4 per cento che comunque - su valori così eccezionalmente ampi - si colloca all'interno del normale margine di oscillazione. La variazione acquisita per quest'anno è pari a -14,7 per cento: vuol dire che questo sarebbe il risultato finale in caso di variazione nulla i entrambi i trimestri successivi. Circostanza che non si verificherà, perché dai prossimi mesi ed in particolare per il periodo che va da luglio a settembre è atteso un forte rimbalzo. A spingere l'economia in basso sono tutte le componenti della domanda interna: consumi ma in misura ancora maggiore investimenti. Dalla catastrofe si salva parzialmente l'agricoltura (-3,7 per cento sul trimestre precedente) che tuttavia incide in misura limitata sul prodotto complessivo: l'industria fa molto peggio dei servizi (-20,2 contro -11 per cento).

GLI STRUMENTI

Per contrastare questa tendenza l'esecutivo punta a mettere in campo con la legge di Bilancio tutte le risorse disponibili. Quindi anche i 20 miliardi che in base all'accordo del luglio scorso la commissione potrebbe anticipare a valere sulle disponibilità del Recovery Fund. Tuttavia Bruxelles ha già chiarito che le somme saranno disponibili solo con l'approvazione dei vari progetti. E anche se Palazzo Chigi punta a presentarli entro il 15 ottobre insieme allo schema della manovra, la valutazione europea non arriverà prima del 2021, il che potrebbe porre qualche problema contabile. In ogni caso sui 20 miliardi teoricamente disponibili (il 10 per cento della quota totale del nostro Paese) circa 13 saranno di prestiti e solo 6-7 di contributi a fondo perduto. Senza contare che alla fine l'importo totale potrebbe essere più basso, perché l'anticipo non si riferisce necessariamente a tutti gli strumenti del Next Generation Eu.

Le risorse saranno canalizzate su misure che possano attivare investimenti in tempi rapidi: quindi il potenziamento degli incentivi di Industria 4.0 e del superbonus per l'edilizia (l'obiettivo è anche estenderne la durata temporale) e l'avvio del programma Italia veloce per la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto in particolare al Sud). Molto più problematico l'utilizzo delle risorse europee per interventi pure ritenuti urgenti come la riforma fiscale e l'attivazione dell'assegno unico: i fondi provenienti da Bruxelles andrebbero comunque sostituiti dopo due anni da quelli nazionali.

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA