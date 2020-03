IL QUADRO

VENEZIA L'algoritmo usato in Regione Veneto prevedeva per la giornata di venerdì 13 marzo ben 102 pazienti ricoverati nelle Terapie intensive degli ospedali del Veneto. «102 e siamo già a 107, capite perché, purtroppo, ci fidiamo di questo modello matematico?». Sono le 13, il governatore Luca Zaia aggiorna il bollettino in diretta Facebook dalla sede della Protezione civile di Marghera e i numeri che elenca sono destinati ad aumentare. In serata i ricoverati in Rianimazione saranno 108. E i contagiati saranno esplosi: 1.673 in tutto il Veneto, addirittura 215 in più rispetto al giorno prima. Undici i morti: il bollettino regionale ne dava dieci, ma a report pubblicato si è saputo della terza vittima di Vo' dopo Adriano Trevisan e Renato Turetta: si tratta di Andreina Santimaria, vedova da pochi mesi, 83 anni.

IL PICCO

La preoccupazione è riuscire a curare tutti. Cominciando ad assicurare a chi ne ha bisogno un posto in Rianimazione, perché le complicanze da coronavirus, dopo la febbre e la tosse, rendono necessario l'utilizzo dei respiratori meccanici. Stando all'algoritmo utilizzato dagli esperti dell'ente regionale Azienda Zero, a fine mese gli attuali 494 posti di Terapia intensiva disponibili negli ospedali veneti saranno tutti occupati. «Li esauriremo tra il 26 e il 28 marzo», ha detto Zaia. Poi i tecnici hanno corretto le date: se la gente continuerà a muoversi e a non restare in casa e, di conseguenza, la curva dei contagi continuerà a impennarsi, la previsione è di finire lo stock tra il 20 e il 25 marzo. Certo, con le attrezzature appena comprate si potranno allestire altri 102 posti in Rianimazione. E poi sono in arrivo i 100 letti ad alta specializzazione. Il totale sfiora i 700 posti. Ma basteranno? L'algoritmo ha spostato in avanti il picco dei contagiati: al 15 aprile 2 milioni di positivi, tra il 2 e il 5 maggio 2 milioni 145mila.

«Siamo ritenuti la Regione con la più alta dotazione di macchinari, investiamo 70 milioni di euro l'anno in macchinari», ha detto Zaia. Ma se il contagio non si ferma, neanche i 700 posti rischiano di bastare. È per questo, per essere pronti nel caso in cui la situazione precipitasse, che sono stati rivisti i servizi ospedalieri e ci si sta preparando alla riapertura di ospedali dismessi. Niente campi base né caserme, ha detto il presidente della Regione che ha confermato la predisposizione di un piano sugli ospedali dismessi: «Tutte le strutture sanitarie sono sotto osservazione, abbiamo un piano, lo stiamo studiando».

I DATI

Quanto al bollettino, in Veneto i decessi sono saliti a 51 dall'inizio dell'emergenza, di cui 11 nella sola giornata di ieri. Sono diminuiti (da 357 a 350) i pazienti ricoverati nelle cosiddette aree non critiche, ma sono aumentati (da 101 a 108) quelli in Terapia intensiva. Dallo scorso 21 febbraio le persone dimesse dall'ospedale sono 103. Per quanto riguarda Vo' i contagiati sono scesi in un giorno da 85 a 82: vuol dire che 3 di loro sono guariti, il loro tampone è negativo.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Altri due morti positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di pazienti che si trovavano ricoverati a Trieste e originari del capoluogo regionale. Sale così a 10 il conto delle vittime dall'inizio dell'emergenza. I deceduti, tutti con pluripatologie, sono 6 donne e 4 uomini; l'età media supera gli 80 anni, tranne un sessantaduenne. Sono deceduti una persona a Pordenone, 2 a Udine e 7 a Trieste. Preoccupa il caso esploso ieri a Casarsa (Pordenone), dove un militare di stanza alla caserma che ospita gli elicotteristi dell'Aves Rigel è risultato positivo al coronavirus. Isolato a domicilio, non è grave. Ieri però 120 militari dell'esercito sono stati lasciati fuori dall'eliporto, che ha continuato a funzionare a ranghi ridotti.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

