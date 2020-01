Picchiata perché lesbica: frattura del setto nasale

Prima gli insulti e poi i calci e i pugni. Fino a procurarle la frattura del setto nasale e a farla svenire. Giulia Ventura, una giovane donna di 31 anni, ha affidato a Facebook il suo sfogo per l'aggressione subita a Potenza la sera di mercoledì scorso, 15 gennaio. «Il mio orientamento sessuale è affare di politica? Sono forse una sovversiva che merita di essere ridotta così da due piccoli teppisti di probabile inclinazione fascista?».

Sull'episodio sono in corso le indagini della Polizia. Nel frattempo a Giulia è giunta la solidarietà del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra) e del sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente (Lega), il quale ha espresso la sua «rabbia» per «un gesto vile». E in serata le hanno rivolto messaggi di sostegno anche le «Sardine lucane» che si sono radunate nel centro storico di Potenza.

SUI SOCIAL

Sul suo profilo social, ieri, quindi a circa 48 ore dall'aggressione, Giulia ha scritto di essere stata «indecisa se rendere pubblico» l'episodio, ma di aver poi deciso «di farlo perché non si ripeta mai più una cosa simile». Nel post la donna ha pubblicato due foto con il viso tumefatto e il referto dell'ospedale e ha raccontato i particolari dell'aggressione, avvenuta intorno alle ore 23.30, mentre stava camminando nel rione Santa Maria. Uno dei due aggressori le avrebbe detto: «Le persone come te devono morire, vuoi fare il maschio? E mo ti faccio vedere come abbuscano (vengono picchiati) i maschi».

Giulia è andata al pronto soccorso il giorno dopo, ma ha rifiutato di essere sottoposta all'intervento di riduzione della frattura alle ossa nasali e non ha presentato denuncia alle forze dell'ordine: la prognosi di 30 giorni ha però fatto avviare d'ufficio le indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Potenza.

