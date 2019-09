Picchia due compagni, la madre lo incita: «Pestali». Denunciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Un ragazzino di origine sinti si scaglia contro uno studente di colore, prendendolo a pugni e apostrofandolo con pesanti insulti razzisti. Una giovane mamma assiste alla scena e fomenta il figlio a più non posso: «Picchia, picchia più forte». No, quella capitata all'ingresso di una scuola media di Padova, sotto gli occhi di decine di alunni, non è una normale lite tra adolescenti. È un fatto ben più grave che ha sconvolto diversi genitori e che ha portato i carabinieri ad indagare per ricostruire tutto ciò che è...