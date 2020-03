I MERCATI

ROMA The show must go on anche a Piazza Affari. Non sarà la minaccia di un panic selling o di un attacco speculativo contro l'Italia a fermare la tradizionale campanella della Borsa di Milano, nemmeno in una giornata difficile come oggi in cui le nuove misure restrittive del governo contro il Covid-19 sono chiamate alla prova dei mercati internazionali. Nonostante le pressioni politiche arrivate da più parti al governo, la scelta è stata quella di rispettare il mercato e gli investitori. Anche perché si correva il rischio di fare peggio. Si rischiava di alimentare la stessa speculazione dalla quale si vorrebbe preservare Milano lasciando anche effetti negativi più duraturi nel tempo.

BANKITALIA IN ALLERTA

Altra cosa è mettere dei paletti all'operatività, in modo da non lasciare campo libero alla speculazione più aggressiva. Consob è pronta ad intervenire all'occorrenza, con lo stop alle vendite allo scoperto e limiti alla possibilità di coperture attraverso derivati. Una mossa disciplinata da regole Ue in caso di flessioni che possono superare il 10%. Ma anche Bankitalia, «attenta a monitorare la situazione», scenderà in campo se necessario «per preservare la stabilità dei mercati». Nel frattempo la Bce prepara le munizioni attese nella riunione del 12 marzo. Obiettivo: assicurare tutta la liquidità necessaria. Non solo. Francoforte è decisa ad allentare la morsa sulle banche, a partire dai crediti in bonis, per permettere agli istituti di sostenere imprese e famiglie.

La giornata è partita ieri con le rassicurazioni di Raffaele Jerusalmi, ceo di Borsa Italiana, preoccupato di anticipare un normale lunedì per Piazza Affari e puntare il dito contro «un panico ingiustificato». Le misure adottate dal governo servono ad «evitare un sovraccarico dei nostri ospedali e un crollo del sistema sanitario». E «non c'è motivo» per uno stop. Anche perché il mercato italiano è già sceso in proporzione all'impatto del virus. Una risposta a chi come il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiedeva lo stop della Borsa. O come Giorgia Meloni, leader di Fdi, decisa a chiedere «la chiusura dopo un decreto gestito malissimo che ha scatenato il panico tra i cittadini». Mentre il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, chiedeva almeno lo stop alle vendite allo scoperto. «La Consob valuti tutte le iniziative necessarie da coordinare a livello Ue per evitare speculazioni che possano danneggiare risparmiatori, investitori e imprese». Sulla stessa linea, Matteo Salvini: «Non è tollerabile che qualcuno approfitti di un'emergenza nazionale speculando a danno dei risparmi degli Italiani».

Pressioni pesanti che hanno spinto il governo a una serie di contatti con Consob, Borsa e Bankitalia. La risposta è arrivata in serata dal sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa: «L'emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova il sistema Italia. Bisogna evitare il panico ed affrontare in modo risoluto tutto ciò che possa compromettere la salute e il risparmio». Di qui i contatti «con Consob, Banca d'Italia ed il ministro Gualtieri per predisporre tutte le opportune misure volte a tutelare la stabilità dei mercati finanziari e del risparmio». Dunque, «ove non fosse possibile sospendere le negoziazioni, ho chiesto di valutare di disporre un divieto generale di vendite allo scoperto».

PIÙ TOLLERANZA

Sul fronte del sostegno alle imprese da parte delle banche, a seguito delle sollecitazioni delle principali categorie produttive Abi e Confindustria, con la sponda di governo e Bankitalia, il dossier sarebbe arrivato sul tavolo del Supervisory board, il consiglio di Vigilanza europeo guidato da Andrea Enria. Va detto che già negli ultimi giorni della scorsa settimana agli istituti italiani erano arrivati segnali chiari dai joint supervisory team - le squadre miste di uomini Bce e Bankitalia che seguono abitualmente le grandi banche significant - di un allentamento della morsa su di esse nel senso che verranno diradate al massimo le ispezioni ma anche il monitoraggio sulla gestione, in particolare sui crediti per non opprimere ulteriormente gli istituti già duramente colpiti come tutto il Paese dalla veloce diffusione del virus, che sta tra l'altro interessando progressivamente anche gli altri Paesi.

E in materia di crediti, dove da anni si è concentrata una pressione a tratti esagerata, nella prossima riunione del Consiglio di Vigilanza, di cui fa parte la vicedg di Bankitalia Alessandra Perrazzelli, dovrebbe essere presa una decisione sulla richiesta dell'Abi e delle altre categorie produttive di concedere una moratoria ai finanziamenti a favore di imprese e famiglie. Un anno in più, accompagnato però, sulle posizioni ancora in bonis, ma che beneficiano di un periodo di sospensione dei pagamenti, da una temporanea modifica delle regole cui le banche devono sottostare, riguardo la valutazione del merito creditizio: la modifica potrebbe riguardare la revisione del trattamento connesso alla misura di forbearance, cioè di tolleranza mediante allungamento dei pagamenti, dove secondo le norme vigenti, deve scattare un accantonamento suppletivo rispetto agli altri crediti in bonis. La deroga di Bce verrà concessa perché il paese è diviso in due e non per le difficoltà gestionali delle imprese. Inoltre la misura potrebbe essere di interesse di tutti i Paesi coinvolti dal coronavirus.

Roberta Amoruso

Rosario Dimito

