Piazza Affari cede il 2%, giù l'Europa Spread a quota 235: la Bce in campo

I MERCATIROMA Neppure l'incarico all'economista ex Fmi Carlo Cottarelli di formare un Governo, sia pure per traghettare il Paese fino a nuove elezioni dopo l'abbandono di Giuseppe Conte, è servito ad allentare la tensione. Piazza Affari ha iniziato la settimana con lo stesso passo con cui aveva chiuso la precedente: l'indice ha perso 2,08%, nonostante fosse partito a razzo, quasi azzerando i guadagni realizzati da inizio anno.Non è bastato quindi lo stop al governo Lega-M5S per frenare le vendite e arginare il rialzo dello spread, tornato a...