LA POLEMICA

TREVISO Da una parta il ministero dell'Ambiente che precisa: «Per il progetto del bacino di laminazione di Ciano del Montello, serve il contratto di fiume. Ma per evitare rallentamenti andava attuato prima e la conflittualità del territorio non ha aiutato». Dall'altro l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin che non è proprio della stessa idea: «Il contratto di fiume è una cosa che si è inventato il ministro Costa dopo che il progetto di Ciano era stato già approvato dai governi Letta e Renzi e finanziato da quello Gentiloni. E quando arrivano i finanziamenti vuol dire che l'iter si è concluso. E invece no: si sono messi di mezzo i consiglieri regionali Scarabel (Movimento 5 Stelle) e Zanoni (Pd) opponendosi al progetto. E tutto si è bloccato di nuovo».

Il botta e risposta tra Venezia e Roma non si arresta. Il bacino di laminazione di Ciano è l'opera indicata per risolvere definitivamente il problema delle esondazioni del Piave, incubo dei comuni rivieraschi. Un'opera da 55 milioni di euro, un invaso capace di contenere 38 milioni di metri cubi d'acqua da far defluire lentamente a maltempo passato. Opera però contestata e ferma. Il progetto è bloccato al ministero, dove il ministro Sergio Costa vuole portarla avanti risolvendo però prima i contrasti tra Regione, comitati e l'amministrazione di Crocetta del Montello, l'unica contraria alla sua realizzazione. «A marzo 2020 - spiegano dal ministero dell'Ambiente - c'era stato uno scambio di note tra Bottacin, che aveva scritto esprimendo preoccupazione per la situazione, e il ministro, il quale aveva ribadito il finanziamento dell'intervento, nonché l'urgenza della messa in sicurezza dell'intera asta fluviale del Piave. In quella sede, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte dei comitati e dei parlamentari in merito a possibili criticità ambientali, il ministro aveva invitato la regione Veneto a valutare l'opportunità di avvalersi dello strumento di programmazione negoziata dei contratti di fiume per mettere d'accordo tutte le voci. La proposta era stata accolta favorevolmente dall'assessore Bottacin».

Bottacin però replica: «In realtà quello scambio di lettere l'ho subito. Il ministro ha deciso che si doveva procedere col contratto di fiume nonostante tutti i passaggi con i portatori d'interesse fossero già stati conclusi e non ci fosse la necessità di tornare indietro. Io allora ho posto due condizioni: non togliere il finanziamento e, nel caso in cui dovesse accadere qualcosa che vanificasse il progetto, il danno erariale non deve essere attribuito alla Regione. Non ho ancora ricevuto risposta».

L'OBIETTIVO

«Il contratto di fiume non va demonizzato - replicano i tecnici del ministero - serve a mettere allo stesso tavolo tutti gli attori e consente la partecipazione del territorio. Va ribadito che il contratto di fiume, se tempestivamente e correttamente utilizzato, consente di ridurre le preoccupazioni e ammorbidire le conflittualità dei soggetti territoriali interessati, coinvolgendoli nella fase di elaborazione e progettazione degli interventi ed evitando che subiscano le scelte come calate dall'alto». Istituire il contratto di fiume richiede però almeno un anno e mezzo di lavoro. Bottacin: «Non sono innamorato del progetto di Ciano, se qualcuno ha un'idea migliore ben venga. Ma deve essere supportata da rilievi scientifici. Tre università e quattro docenti hanno detto che quel progetto, così com'è, serve. Se qualcuno dice il contrario, deve portare ricerche almeno della stessa qualità».

Paolo Calia

