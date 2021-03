LA SITUAZIONE

ROMA Il Lazio è già stato costretto a sospendere la distribuzione delle dosi di AstraZeneca ai medici di base perché le forniture sono state tagliate. Il piano del generale Figliuolo, che conta di arrivare su base nazionale a 500mila iniezioni al giorno nel giro di un mese, rischia di essere rallentato dal doppio problema di aprile: riduzione delle dosi inviate da AstraZeneca; prime forniture di Johnson&Johnson solo nell'ultima settimana del prossimo mese. Come si fa ad accelerare? Il salvagente si chiama Pifzer-BioNTech, proprio le due case farmaceutiche che inizialmente avevano causato forte delusione perché non stavano mantenendo gli impegni sulle consegne e che invece nell'ultimo mese sono divenute molto regolari. Si viaggia a oltre 500mila dosi spedite ogni settimana, ma all'orizzonte c'è un aumento delle forniture, come ha confermato il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, in un'intervista alla radio Europe 1. «I ritardi delle consegne di AstraZeneca non freneranno il piano di vaccinazione europeo. Ci sono anche buone notizie: Pfizer, per esempio, produce molto di più di quanto previsto. Possiamo compensare tra i vari produttori. Per quanto riguarda i ritardi di AstraZeneca, sono inaccettabili e incomprensibili». Secondo Breton l'obiettivo europeo è «raggiungere l'immunità di gregge il più rapidamente possibile, entro la fine estate. Mi batto per riuscirci prima. Sono state distribuite 67 milioni di dosi di vaccino in Europa. Tra tre settimane ne avremo più di 100 milioni. È una cadenza industriale inedita». Detto che le promesse e le rassicurazioni dell'Unione europea sono spesso state travolte dalla realtà, cosa s'intende con maggiori forniture di Pfizer-BioNTech? Bisogna tornare alla tabella inserita nel piano distribuito ieri dal commissario straordinario per l'emergenza, il generale Figliuolo. Premessa: la Ue aveva acquistato da Pfizer-BioNTech 300milioni di dosi, altre 200 se ne aggiungeranno entro l'anno, con la speranza di averne un quantitativo superiore, per un totale di 600 milioni.

Ricordiamo sempre che all'Italia va in media il 13,4 per cento. BioNTech aprirà una nuova fabbrica nelle prossime settimane in Germania, mentre per incrementare la produzione è stato siglato anche un accordo con altre compagnie come Novartis e Sanofi. Bene, il generale Figliuolo ora prevede di ottenere, in totale, nel secondo trimestre da Pfizer-BioNTech 24,8 milioni di dosi, sufficienti, ovviamente, a immunizzare 12,4 milioni di italiani. Sarebbe una spinta importante che compenserebbe in parte la frenata di AstraZeneca e la partenza lenta di Johnson&Johnson. Ad oggi in Italia sono state vaccinate, con le due dosi, quasi 2 milioni di persone (in gran parte operatori sanitari e over 80), mentre il numero delle somministrazioni è superiore ai 6,7 milioni. Il ritmo è di 180mila iniezioni al giorno, ancora lontano dall'obiettivo ambizioso ipotizzato da Figliuolo: 500mila.

ALTERNATIVE

In questi mesi è risultato evidente che le promesse delle case farmaceutiche, al di là dei contratti, non sempre vengono mantenute, per questo si spera di aumentare rapidamente le opzioni a disposizione. Sul sito dell'Ema (agenzia europea per il farmaco) alla voce rolling review (l'inizio della verifica dei dati della sperimentazione che nel giro di 1-2 mesi consentirà o negherà l'autorizzazione) risultano tre vaccini: il primo è della compagnia tedesca Curevac e la rolling review è cominciata il 13 febbraio, l'Italia conta di ricevere 7,3 milioni di dosi già nel secondo trimestre del 2021; il secondo è dell'americana Novavax, la verifica è iniziata prima (il 2 febbraio) ma l'Unione europea per ora ha solo un'opzione per l'acquisto di dosi. Infine, il 4 marzo è cominciata la verifica per Spuntink 5, prodotto dai russi di Gamaleya, sul quale c'è ancora molta incertezza, anche se alcuni paesi europei, come l'Ungheria, hanno già cominciato a somministrarlo. Conferma Breton a proposito di Sputnik 5: «Una domanda è stata presentata alla nostra autorità, la valuteremo. Avere un'autorizzazione richiede tempo. Alla fine di quest'anno in Europa avremo 2-3 miliardi di capacità di produzione all'anno».

