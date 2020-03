L'OPERAZIONE

WASHINGTON Donald Trump vuole usare un bazooka da 4.000 miliardi di liquidità per aiutare le aziende americane nei prossimi 2-3 mesi. Lo ha annunciato il suo ministro del Tesoro Steve Mnuchin, spiegando in un'intervista alla Fox che la legge in discussione al Congresso Usa consente alla Fed di usare questa somma astronomica per sostenere l'economia americana avviata verso una recessione sempre più certa. Il tutto mentre gli Stati Uniti, con oltre 30 mila casi registrati, diventano il terzo Paese al mondo per numero di contagiati dal coronavirus. Il pacchetto di misure che si sta negoziando a Capitol Hill, che potrebbe avvicinarsi ai 2.000 miliardi di dollari, include anche un assegno diretto di 3.000 dollari per una famiglia media di quattro persone, prestiti agevolati per le Pmi e aiuti alle industrie più colpite, come le compagnie aeree. Un arsenale di mezzi finanziari che fa impallidire anche il piano Obama da 800 miliardi di dollari per uscire dalla crisi del 2008. «Abbiamo bisogno di mettere i soldi nell'economia ora, se lo facciamo possiamo stabilizzarla», ha rassicurato Mnuchin, dicendosi fiducioso che la manovra verrà votata lunedì. Ma la speaker della Camera Nancy Pelosi ha gelato le speranze, annunciando che per ora non c'è intesa e che i dem presenteranno una loro proposta di legge alla Camera, dove hanno la maggioranza. «C'è necessità di un provvedimento che metta i lavoratori davanti a tutto, e non le aziende», le ha fatto eco il leader del Senato Chuck Schumer. Tra i nodi principali c'è proprio la destinazione degli aiuti. La crisi sanitaria intanto peggiora con una brusca e preoccupante accelerazione.

